انتشرت شائعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، عبر صفحات مجهولة، تطرح تساؤلا حول هل يمكن التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة حاليا؟، وتجيب تلك الصفحات أيضا بإجابات من شأنها خداع المواطنين والعمالة غير المنتظمة.

هل يمكن التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة حاليا؟

وحذرت وزارة القوى العاملة، في أكثر من بيان لها، أصدرتهم للرد على التساؤل عن هل يمكن التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة حاليا؟ مؤكدة أن هذا الأمر مجرد شائعات لا صحة لها من الأساس، ولا يوجد أي تسجيل حاليا للعمالة غير المنتظمة.

وطالب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، المواطنين وفئات العمالة غير المنتظمة بعدم الانصياع وراء هذه الصفحات والقائمين عليها، مشددا في تصريحات صحفية، على العمالة غير المنتظمة بمتابعة الأخبار والبيانات الصحيحة والحقيقية من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة، بعيدا عن تلك الصفحات الوهمية.

هل يمكن التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة حاليا؟ سؤال انتشر على صفحات السوشيال ميديا

من جانبه، أكد هيثم سعد الدين، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، في تصريحات صحفية، أن الحكومة المصرية متمثلة في وزارة القوى العاملة تولي اهتماما كبيرا بالعمالة غير المنتظمة، ومستمرة في استراتيجية حصر العمالة غير المنتظمة بالمحافظات لتكوين قاعدة بيانات شاملة عن هذه الفئة، لافتا إلى أن المنح التي يتم صرفها للعمالة غير المنتظمة هي للعمالة المسجلة بمديريات القوى العاملة في المحافظات، نافيا أن تكون وزارة القوى العاملة قد فتحت باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة للحصول على منح جديدة بشأن كورونا.

وأضاف «سعد الدين»، أن آخر دفعة من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة، كانت في شهر مارس الماضي، من إجمالي 6 دفعات قررتها الدولة للعمالة غير المنتظمة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرها 3 آلاف جنيه لكل عامل من العمالة غير المنتظمة.