منح جديدة للعمالة غير المنتظمة.. صرف 2.5 مليون جنيه لـ2600 بالغربية

قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الحكومة المصرية متمثلة في وزارة القوى العاملة تولي اهتمامتها الكبيرة بالعمالة غير المنتظمة، ومستمرة في استراتيجية حصر العمالة غير المنتظمة بالمحافظات لتكوين قاعدة بيانات شاملة عن هذه الفئة.

المنح تصرف للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا بالمحافظات

وأضاف المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تلقى تقريرا من مديرمديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، يفيد بأنه تم مؤخرا، صرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا، بسجلات مديرية القوى العاملة بالغربية، وهي منحتا عيدي الفطر والأضحى، وقد بلغت قيمتها 2.5 مليون جنيه لنحو2624 عاملاً غير منتظم.

تعيين 1606 شباب من أبناء الغربية منهم 24 من ذوى الهمم

ولفت سعد الدين إلى أن، مديرمديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية أفادت في تقريرها بأنه من واقع «كعوب العمل» التي تم استخراجها، فإنه تم تعيين 1606 شاباً وخريجا من أبناء المحافظة منهم 24 من ذوى الهمم ببعض الجهات بالمحافظة.

مستمرون في توفير فرص العمل للشباب بمنشآت القطاع الخاص

وفي سياق آخر، أكد المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزارة مستمرة في توفير فرص العمل والوظائف للخريجين في كل المحافظات في إطار مساهماتها لتشغيل الشباب، وذوى الهمم.

يذكر أن وزير القوى العاملة يجرى حاليا جولة تفقدية وميدانية لمحافظة الأقصر في إطار مبادرة «مهارتك أساس مهنتك»، وذلك لدعم البرنامج التدريبي من صعيد مصر بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتدريب الشباب والفتيات علي وظائف الفندقة، وسيقوم الوزير اليوم السبت بتسليم شهادات لخريجي دورة الفندقة الشاملة التي استمرت لـ6 أسابيع، مع منح درع وزارة القوى العاملة منتجع هيلتون الأقصر.