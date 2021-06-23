حقيقة تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة لصرف 500 جنيه

تساؤلات كثيرة أثارتها جروبات العمالة غير المنتظمة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حقيقة تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة ، ما دفع الوزارة للرد على هذه التساؤلات.

بيانات رسمية تكشف حقيقة تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة

وقالت وزارة القوى العاملة: "إنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد باستمرار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول استئناف تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أو حتى تحديث البيانات، في القاهرة أو في المحافظات".

ونفت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، وجود أي معلومات عن عودة تسجيل العمالة غير المنتظمة، أو تحديث هذه البيانات، من أجل الإعلان عن مرحلة جديدة من منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصرف الـ500 جنيه، كما ردد البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الحالية على الأقل.

حقيقة تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة للحصول على معاش شهري قيمته 500 جنيه

وفيما يتعلق بما يثار عن حقيقة تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة للحصول على معاش شهري قيمته 500 جنيه كمعاش لتلك الفئة، أو لاستقصاء بيانات المواطنين، حذرت الوزارة من تعرض المواطنين، وفئة العمالة غير المنتظمة من الوقوع في فخاخ نصب بعض المستفيدين، حيث إن هناك بعض الصفحات على التواصل الاجتماعي يديرها بعض المستفيدين والانتهازيين الذين يحاولون استغلال هذه الفئة لتحقيق مكاسب شخصية لهم بأخبار غير صحيحة.

ونفت الوزارة، قيامها بالاتصال تليفونيا، بأرقام أشخاص وإخطارهم ببدء تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة، من أجل صرف معاش شهري قيمته 500 جنيه، مشيرة إلى أن هذه إحدى أساليب النصب التي يستخدمها الذين يديرون صفحات التواصل الاجتماعي تحت مسميات العمالة غير المنتظمة.

من جانبه، أهاب محمد سعفان وزير القوى العاملة، بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك المكالمات الوهمية وعدم إعطاء أي بيانات لأي مصدر غير معلوم ومصرح له بجمعها، مؤكدًا أن أي بيانات رسمية سيتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحتها الرسمية.

ولفت سعفان، إلى أن الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «facebook» تأتي تحت اسم «وزارة القوى العاملة المصرية» وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة بالاضافة إلى موقع الوزارة الرسمي وهو: www.manpower.gov.eg