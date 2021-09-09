خطوات الحصول على فيزا ميزة للمعاشات 2021 والمستندات المطلوبة

يتساءل كثير من أصحاب المعاشات، والمستفيدين عنهم، عن كيفية الحصول على فيزا ميزة للمعاشات 2021، وحول هذا أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم العمل، طبقا للسياسة العامة للدولة، على تطبيق الشمول المالي في كافة قطاعات الدولة، مشيرة إلى أن من أهم تلك القطاعات؛ أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ويقدر عددهم بـ10 ملايين و500 ألف مواطن، مشيرة إلى استبدال بطاقات صرف المعاشات القديمة «البلاستيكية» ببطاقة ذكية عالية التأمين «ميزة».

خطوات صرف المعاش من «فيزا ميزة»

وأكدت الهيئة، أنه يمكن لصاحب المعاش، تعديل جهة صرف المعاش على أي جهة من الجهات المسؤولة عن صرف المعاشات، موضحة كيفية الحصول على فيزا ميزة للمعاشات 2021 كالتالي:

- من يرغب في الحصول على فيزا ميزة المعاشات 2021 عليه تعديل جهة الصرف للبريد أو البنك.

- في البداية على صاحب المعاش ملء استمارة فتح الحساب، التي يتم الحصول عليها مجانا من مكاتب البريد أو البنك، وتشمل الأوراق المطلوبة:

صورة البطاقة الشخصية الخاصة بصاحب المعاش أو مستحقه، بشرط أن تكون سارية.

صورة من بطاقة الفيزا الخاصة بصاحب المعاش.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن تحويل المعاش على حساب الشخص في البنك، بعد موافقة البنك على تحويل المعاش على الحساب الخاص به، بخطاب من البنك، ثم يتم تقديمه إلى مكتب التأمينات الموجود به ملف المعاش، كما يمكن تحويل المعاش على حساب صاحب المعاش بالبريد، واتباع الخطوات التالية:

خطوات تغيير جهة صرف المعاش 2021

- إذا كانت جهة الصرف على أحد البنوك يتم موافاة التأمينات بموافقة من البنك على ايقاف المعاش.

- إذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها أحد البنوك يتم موافاة الهيئة بموافقة من البنك على تحويل المعاش.

- إذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها كارت ميزة يتم موافاة التأمينات بصورة كارت ميزة.

- إذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها حساب فضي معاشات بريد، يتم موافاتنا بخطاب من البريد شاملا رقم الحساب.​