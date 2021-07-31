بنك فيصل الإسلامي يطلق بطاقات الدفع اللاتلامسية «فيزا ميزة»

أطلق بنك فيصل الإسلامى المصرى بطاقات الدفع اللاتلامسية (فيزا ميزة) لتضاف إلى مجموعة المنتجات المصرفية التى يقدمها البنك لعملائه تيسيراً عليهم فى التعامل مع المنظومة المصرفية وحرصاً منه على سلامة عملائه فى ظل الظروف الحالية من خلال إتمام معاملاتهم بكل سهولة وأمان لا نقدياً وبدون تلامس.

صرح عبدالحميد أبوموسى، محافظ البنك، بأن إصدار البطاقات اللاتلامسية «Contactless Cards» يأتى فى ضوء حرص البنك على توفير حلول تكنولوجية متنوعة تلبى احتياجات عملائه فى ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التى تشهدها السوق المصرفية المصرية، وتسهم تلك البطاقات فى سرعة إتمام عمليات الشراء بشكل أكثر أماناً من خلال نقاط البيع الموجود عليها علامة «Contactless» حيث لا تتطلب إدخال الرقم السرى للبطاقة عند سداد قيمة المشتريات التى تبلغ قيمتها 300 جنيه مصرى كحد أقصى، ويتم إخطار العميل برسالة نصية «SMS» عن عمليات الشراء التى تزيد قيمتها على 100 جنيه للمدفوعات اللاتلامسية.

عبدالحميد أبوموسى: إصدار البطاقات يسهم في سرعة إتمام عمليات الشراء بشكل آمن

وأضاف «أبوموسى» أن البنك قد أتاح إصدار بطاقات ميزة الوطنية (وهى أول بطاقة دفع ذكية محلية) للعملاء الراغبين فى ذلك، وكذا عند فتح الحساب للعملاء الجدد بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقة فيزا للعميل اختيارياً. وتعقيباً على نتائج أعمال البنك، أشار «أبوموسى» إلى نجاح البنك فى تحقيق نتائج إيجابية خلال النصف الأول من العام الحالى؛ فقد بلغ إجمالى أصول البنك فى نهاية يونيو 2021 حوالى 122٫9 مليار جنيه، ووصلت الأموال تحت الإدارة ممثلة فى جملة ودائع العملاء والأوعية والشهادات الادخارية إلى 103٫7 مليار جنيه تتوزع على أكثر من مليون وثمانمائة ألف حساب يديرها البنك لصالح عملائه.