تعرف على موعد تحويل فيزا المعاشات لبطاقة ميزة

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّ كروت "ميزة" التي يرغب أصحاب المعاشات في الحصول عليها لتحويل استحقاقاتهم، يتم استخراجها مجانا دون رسوم إدارية.

وأضاف عوض، لـ"الوطن" أنّ هناك فترة زمنية بين 6 إلى 8 شهور، سيتم بواسطتها تحويل استحقاقات أصحاب المعاشات ممن يصرفون من منافذ الهيئة والبريد، وعددهم نحو 6.5 مليون مواطن، إلى الصرف عن طريق كارت "ميزة" تدريجيا، وجرى تحويل نحو نصف المليون مواطن خلال الشهر الحالي.

ولفت إلى أنّ هذا التحول يأتي لرغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين، إذ وضعت الهيئة خطة طموحة لدمجهم في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدي والإلكتروني، وسداد الاستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة.

وأكد عوض أنّه يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يتيحها البنك، بما في ذلك الحصول على عائد على رصيد الحساب.

وأشارت إلى أنّ فيزا ميزة البريد أو البنك تصرف للحالات الجديدة، والبدل فاقد، موضحا أنّ من يرغب في الحصول عليها عليه تعديل جهة الصرف للبريد أو البنك.

3 أنظمة جديدة للمعاشات يتم تطبيقها تدريجيا

يذكر أنّ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أطلقت 3 أنظمة جديدة للمعاشات يتم تطبيقها تدريجيًا وعلى مراحل، ويتم الاختيار بينها بالنسبة للأشخاص الذين سيحصلون على معاش الفترة المقبلة "جدد"، أو الذين يصرفون معاشهم فعليًا وفقدوا بطاقة صرف المعاش "الفيزا"، أو رقمها السري.

تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر لهيئة رقمية

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أنّ رؤية الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، تتجه نحو تحويل نظام التأمين الإجتماعي في مصر لهيئة رقمية، لافتًا إلى أنّ المشكلة الكبرى في مكاتب التأمينات هي التعامل الورقي، والتي تعتبر 60% من مساحة أي مكتب تأمينات أو أي منطقة تأمينية عبارة عن أرشيف، مضيفًا أنّه سيعمل على ربط التأمينات مع أجهزة الدولة التي لها صلة مع عمل الهيئة.