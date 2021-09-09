لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. يتاح الأسبوع المقبل

يواصل طلاب الثانوية العامة 2021 المسجلون بالمرحلتين الأولى والثانية لتنسيق الجامعات 2021، تسجيل رغبات التحويلات بين الكليات المناظرة وغير المناظرة ضمن مرحلة تقليل الاغتراب 2021، و المقرر أن تنتهي يوم الأحد المقبل على أن تكشف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تقليل الاغتراب خلال 48 ساعة من غلق باب التحويلات، حيث يبحث الآلاف من الطلاب حاليا عن لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المقرر أن يتم إتاحته عبر بوابة الحكومة المصرية الأسبوع المقبل عبر هذا الرابط .

لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 سيتاح الأسبوع المقبل

و من المقرر أن تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 بعد انتهاء باب التسجيل للمرحلة، على أن يفتح الموقع لإعلان النتيجة يوم الاثنين المقبل أو الثلاثاء، بعد غلق باب التسجيل يوم الأحد المقبل، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي واللجنة العليا للتنسيق، وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أن عدد الطلاب الذين سجلوا في مرحلة تقليل الاغتراب 2021 حتى الآن وصل إلى 68 ألف طالب وطالبة من إجمالي طلاب المرحلتين، موضحًا أن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات تواصل حاليا استقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم.

لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 سيتاح عبر بوابة الحكومة المصرية

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«االوطن»، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، موضحة أنه فور إعلان نتيجة أي مرحلة بما فيها تقليل الاغتراب، تتاح فورا عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومية المصرية، مشيرة إلى أنه يمكن للطلاب أيضا معرفة النتيجة من أي معمل تنسيق إلكتروني بالجامعات المختلفة الموزعة على مستوى الجمهورية.