شروط تقليل الاغتراب 2021 للمرحلة الثانية بتنسيق الجامعات.. 7 خطوات تنقلك للكلية الأقرب لك

منذ ظهور نتيجة تنسيق الجامعات بالمرحلة الثانية، وينتظر طلاب الثانوية العامة 2021 فتح باب تقليل الاغتراب، ليتمكنوا من الانتقال من جامعة إلى أخرى تكون قريبة من موقعهم الجغرافي، وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أعلن أمس فتح باب تقليل الاغتراب للمرحلة الثانية 2021، ليتم إجراءه إلكترونيا من خلال موقع التنسيق، ويبحث الراغبين في التحويل من جامعة لأخرى عن شروط تقليل الاغتراب 2021 للتأكد من مدي توافقها مع حالتهم.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، شروط تقليل الاغتراب 2021 وخطوات التقديم له إلكترونيا، وفق الموقع الرسمي للتنسيق، وهي كالتالي:

شروط تقليل الاغتراب 2021

يعد الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب، بحيث يلتحق بكلية في المنطقة (أ)، وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب، وإعادة ترشيحه في موقع أخر، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين:

أولا: تحويل إلى كلية غير مناظرة

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط.

- تتم عملية تحويل الطالب بشرط حصوله على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، وبشرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية.. مثل النجاح في اختبارات القدرات.. إن وجدت.

ثانيا: تحويل إلى كلية مناظرة

- يتم قبول تحويلات في حدود نسبة مئوية يحددها المجلس الأعلى للجامعات بنسبة 10% من الأماكن المقررة لكل كلية، وطبقا للإمكانيات الاستيعابية للكليات.

- يسمح للطالب الذي رشح في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، وفقاً لما يلي:

1- فى حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ)، يسمح للطالب الذى رشح لكلية خارج النطاق الجغرافى (أ) بابداء رغبته فى التحويل لأحد الكليات المناظرة داخل النطاق الجغرافى (أ) ذات الحد الأدنى الأقل فى منطقته الجغرافية (أ).

2- يتم تحديد إمكانية التحويل للكليات داخل النطاق الجغرافى طبقا للأعداد والطاقة الاستيعابية للكليات، وترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين للتحويل وفى النطاق الجغرافى (أ) للطالب ويتم ترتيب الطلاب طبقا للمجموع، وتحويل العدد الذى حدده المجلس الأعلى للجامعات.

3- وبالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول (الانتظام - الانتساب الموجه)، فيتم مراعاة الحد الأدنى للقبول في كل نظام من النظامين عند التحويل بين هذه الكليات طبقاً لقرار المجلس الأعلي للجامعات.

وفي حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لما يلي:

- إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يفوق الحد الأدنى لمجموع درجات (الانتساب الموجه) الذي قبل بالكلية التي يرغب في التحويل إليها، فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفق نظام (الانتظام).

- إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يساوي أو أقل من الحد الأدنى لمجموع درجات (الانتساب الموجه) الذي قبل بالكلية التي يرغب في التحويل إليها، فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفق نظام (الانتساب الموجه).