سامح شكري: ندعم كافة إجراءات الرئيس قيس سعيد وندعو العرب لمساندة تونس

تطرق وزير الخارجية، سامح شكري، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري العربي، إلى الأوضاع على الساحة التونسية، مؤكدا أن مصر «تتابع باهتمام كبير تطورات الأوضاع على هناك، وتدعم كافة الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بما يهدف إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق».

وقال شكري، إن مصر تؤكد في هذا السياق ضرورة دعم القيادة التونسية وجهودها الوطنية الخالصة لكي تعبر بالبلاد إلى بر الأمان، مضيفا: «مصر تدعو جميع الأشقاء إلى توفير كافة سبل الدعم والمساندة لتونس أثناء هذه المرحلة الهامة الرامية إلى تحقيق الازدهار والاستقرار».

المنطقة العربية تواجه تحديات سياسية ومشكلات عصية

وفي كلمته أيضا، قال وزير الخارجية سامح شكري: «نجتمع اليوم والمنطقة العربية مستمرة في مواجهة تحديات سياسية ومشكلات عصيّة، تُعرقل تحقيق أهدافنا التنموية وطموحاتنا المشروعة».

وأوضح: «التدخلات الأجنبية والأطماع الخارجية لازالت تعمل بجد ودون كلل للاستيلاء على مواردنا، وإلهاؤنا عن أولوياتنا، وإغراقنا في صراعات لا تخدم إلا مصالحها».

وتابع: «أصحاب الأفكار والمشاريع الظلامية والإرهابية لا يزالوا مستمرين في محاولات زعزعة استقرار دولنا واستنزافنا والعبث بأمن مجتمعاتنا».

مصر مستمرة في مواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول العربية

وقال وزير الخارجية إن مصر مستمرة في العمل دون كلل لمواجهة هذه التحديات بكل صرامة وحزم، وبتصميم كامل كذلك على مساندة جهد كل دولة عربية شقيقة تعمل على الصمود والتماسك والحفاظ على وحدتها واستقلالها وحقها المشروع في الازدهار والنمو.

وأضاف شكري، «إننا في مصر ملتزمون بالوقوف إلى جوار كل دولة شقيقة لتخطي هذه الفترة الاستثنائية في تعدد جبهاتها وتنوع مصادر تهديدها للعالم العربي، التي فُرضت علينا، وبالتالي نبذل جهودا استثنائية لمواجهتها، ونعمل على خلق أفكار غير تقليدية لتعزيز التعاون والتكامل العربي للتصدي لها وتخطي آثارها».