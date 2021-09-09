الأزهري يشكر الزمالك على الاستجابة لمبادرته: أتوقع موقفا مشابها من الأهلي

بعد ساعات من صدور بيان من نادي الزمالك رحب فيه بمبادرة المصالحة التي أطلقها الدكتور أسامة الازهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، عبر «الأزهري» عن إشادته بموقف النادي الأبيض، متوقعًا موقفًا مشابهًا من الأهلي خلال الساعات القادمة، وجدد دعوته لرموز الأهلي والزمالك لعقد لقاء بمسجد الفتاح العليم، في العاصمة الإدارية الجديدة.

الأزهري: أتوقع موقفا مشابها من الأهلي على دعوتي

وقال أسامة الأزهري في بيان له: «أتوجه بشكر عميق لنادي الزمالك العريق على استجابته السريعة للمبادرة التي تشرفت بإطلاقها، أمس، من خلال منبر الصديق الإعلامي الكبير الأستاذ رامي رضوان في برنامجه مساء DMC، والتي دعوت فيها الأطراف الكروية المختلفة لجلسة أتشرف باستضافتهم فيها، في رحاب مسجد الفتاح العليم، حيث يجتمع الجميع على التصافي، والقيم الرفيعة، والمنافسة الشريفة على النجاح، مع نبذ كل صور الخصومة والعصبية والشتائم والاستهزاء والكراهية، أجدد الشكر لنادي الزمالك على استجابته السريعة».

دعوة لرموز الكرة المصرية لفتح صفحة جديدة

وأضاف: «أتوقع استجابة كريمة مماثلة من النادي الأهلي العريق، ورمزه الكبير الكابتن محمود الخطيب، كما أكرر توجيه الدعوة إلى الأستاذ أحمد مجاهد، والكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا، والكاتب الكبير الأستاذ إبراهيم عيسى، وإلى جميع الرموز والأطراف الكروية التي أحبها المصريون، وبالتنسيق مع حضراتكم جميعا سأرتب يوما خلال هذا الأسبوع، أتشرف فيه باستضافة حضراتكم جميعا، على جلسة نطوي فيها الماضي ولا نخوض فيه».

وطالب الأزهري رموز الكرة المصرية بفتح صفحة جديدة تلتقي فيها القلوب على كل منافسة شريفة دون عصبية ولا خصومة ولا كراهية، واجعلوا مصر وصورتها المشرفة أمام العالم فوق كل شيء، ولحضراتكم جميعا مني خالص المحبة والاحترام والتقدير.

نادي الزمالك يرحب

وكان نادي الزمالك قد أصدر بيانا منذ قليل، رحب فيه بمبادرة الشيخ أسامة الأزهري، وقال النادي الأبيض في بيانه، إنه انطلاقا من ثوابت وقيم نادي الزمالك، بمناسبة إقامة مباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد غدًا، وفي إطار العلاقة التاريخية بين الأهلي والزمالك القائمة على الاحترام والتقدير، تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، احترامها لجميع الأطراف، وأنه لا خصومة ولا خلاف مع أحد، مشددة على تقديرها لدعوة الأزهري، وترحيبها بكل ما ينبذ التعصب الكروي.