«الأزهري» ناعيا علي المنصوراوي: كان نهرا متدفقا بين الناس بالصلاح

نعى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، الشيخ علي محمود المنصوراوي النقشبندي، أحد أعلام الطريقة النقشبندية، وفقيه من فقهائها وعلم من أعلام التصوف بأسوان.

علي محمود المنصوراوي

وكتب الأزهري عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «تشرفت بمعرفة هذا السيد الجليل، السيد الشيخ: علي محمود المنصوراوي النقشبندي، وزرته قبل عدة سنوات في ساحته المعمورة في مركز دراو، بمحافظة أسوان، وقد كان رحمه الله نبعا ونهرا متدفقا بين الناس بالصلاح والولاية والأدب الرفيع والأخلاق المحمدية، وقد انعقدت بيننا محبة عظيمة وخالصة رغم أننا ما التقينا إلا في تلك المرة الوحيدة».

فيديو «خليك محمدي»

ونشر الدكتور أسامة الأزهري الفيديو الشهير له «خليك محمدي»، وأرفقه بدعاء «اللهم ارفع درجاته عندك في عليين، وألحقنا به في الصالحين».

واختتم الدكتور أسامة الأزهري حديثه قائلا: «لما أعلن خبر وفاته انتشر جدا هذا المقطع الشريف من كلامه، وأنا قد سمعته عشرات ومئات المرات، واهتز قلبي له، أدعو الناس جميعا إلى سماع هذا المقطع».