«الجزار» يُصدر تعليمات مشددة بالإسراع في أعمال تنفيذ «المنصورة الجديدة»

تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الجزار يُصدر تعليمات مشددة بالإسراع بمعدلات التنفيذ

وأصدر وزير الإسكان، تعليمات مشددة، بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وتكثيف العمالة والمعدات بكل مواقع العمل، للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة، قائلًا: «عايز المدينة خلية نحل.. وشغل على مدار الـ24 ساعة».

تكثيف العمالة والمعدات بكل مواقع العمل

كما وجه الوزير بضرورة الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، واللاند سكيب، وأعمال الزراعة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ جميع الأعمال بأعلى جودة، مع الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ.