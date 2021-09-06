خطوات استلام شقق الإسكان الاجتماعي 2021 ونصائح عند فحص الوحدة

يبادر عدد من الفائزين بشقق الإسكان الإجتماعي 2021، المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية، بالتوجه سريعا لاستلام وحداتهم السكنية دون أن يعلموا أنهم سوف يمرون بعدد من الخطوات التي أقرتها الوزارة قبل استلام الوحدة، التي نستعرضها في النقاط التالية.

10 إجراءات لاستلام شقق الإسكان الإجتماعي 2021

1) بعد التوقيع على العقد، لابد من التواصل مع البنك للحصول على نسخة من العقد الثلاثي الخاص بك.

2) بعد الحصول على نسخة العقد الثلاثة، يتم التوجه إلى جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابعة لها الوحدة السكنية.

3) استخراج محضر استلام للوحدة الخاصة بك باسمك من جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابعة لها الوحدة.

4) يقوم جهاز المدينة أو مديرية الإسكان بتخصيص مندوب لك يتوجه معك إلى الوحدة لتسليمها والتوقيع على محضر الاستلام.

نصائح عند معاينة الوحدة السكنية

5) قبل التوقيع على محضر الاستلام يجب معاينة الوحدة السكنية جيدا للتأكد من عدم وجود مشاكل أو عيوب في الشقة. ونصحت الوزارة بمراجعة كل من التالي:

- نوافذ وأبواب الشقة والتأكد من وعدم وجود أي كسر بها.

- مراجعة خلاطات المياه والمحابس والدش والتأكد من وصول المياه لها.

- مطابقة معايير سيراميك المطبخ والحمام للمواصفات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- مراجعة مفاتيح الكهرباء ولوحة عداد الكهرباء، والتأكد من إنارة الشقة وأنها تعمل بشكل جيد.

6) في حال وجود أي مشاكل أو عيوب يتم إخطار جهاز المدينة أو إرسال شكوى عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ويمكن الوصول إليه من خلال هذا الرابط.

7) يمكن تقديم البلاغ أيضا من خلال الخطوط المخصصة للإبلاغ وهي 3 أرقام عبر الموبايل 5999 - 5777 - 1188 أو من خلال الخط الأرضي 090071117.

8) كن دائما على اتصال بالمهندس المسؤول الذي يحدده الجهاز لك، الذي سيكون مشرفا على معالجة هذه الأخطاء أو العيوب.

9) بعد التأكد من معالجة كل الأخطاء والمشاكل في الوحدة السكنية قم بالتوقيع على محضر استلام الشقة.

10) بعد التوقيع سوف تتسلم خطاب من جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع له الوحدة السكنية لتركيب عدادات الكهرباء والمياه الخاصة بوحدتك السكنية.