مجمع خدمات وتبطين ترع.. «حياة كريمة» بالدقهلية تنهي معاناة الأهالي

عشرات السنوات لم يعرف فيها أهالي قرى مركز شربين التابع لمحافظة الدقهلية، معنى التطور العمراني، الشقوق حفظت مكانها في جدران المنازل من أثر مياه الصرف، والطلاب لم يجدوا حلًا لكثافة الفصول بالمدارس سوى التسرب من التعليم، زادت قتامة المشهد عامًا بعد عام، حتى وصل قطار مبادرة«حياة كريمة» إليهم، ليعدهم بمستقبل أفضل لهم ولأبنائهم.

تبطين الترع حلم اقترب من التحقيق لأهالي قرية السعيدية

عشرات السنوات قضاها أهالي قريتي «السعيدية» و«كفر الترعة القديمة» التابعين لمركز«شربين» بمحافظة الدقهلية، في معاناة مع الترع التي تحولت إلى مقالب للقمامة، وكانت سببًا في انتشار الأمراض بين الأهالي، حتى وضعت مبادرة «حياة كريمة» حجر الأساس في القرى لمشروع تبطين الترع وأوشكت معاناتهم على الانتهاء، «مش هنخاف على ولادنا من الحشرات والأمراض تاني وهنلاقي مياه طول اليوم نزرع بيها أرضنا»، بحسب ما يقول عبدالله محمد، أحد أهالي القرية في بداية حديثه لـ«الوطن».

مجمع خدمات حكومي يوفر معاناة أهالي قرية الترعة القديمة

وفي السنوات الماضية، كان استخراج شهادات الميلاد والوفاة والبطاقات الشخصية والقيد العائلي، يمثل عبئا ثقيلا على أهالي قرية الترعة القديمة، حيث يقطع الأهالي مسافات طويلة إلى المركز، ويتكبدون أموالا ويستنزفون وقتًا ضائعًا من يومهم للحصول على الأوراق المطلوبة، لعدم إتاحة تلك الإجراءات في قريتهم، حتى وضعت مبادرة حياة كريمة حجر الأساس لأول مجمع خدمات حكومية متكاملة هناك.

خدمات حكومية متنوعة يتيحها المجمع الحكومي الجديد ليتمكن الأهالي من استخراج شهادات المواليد الجدد وبطاقات التموين وأوراق المعاملات البريدية والمعاشات التابعة للتضامن في غضون ساعة أو أقل، حيث يضم المبنى ممثلي وزارات وجهات عدة كالتضامن والتموين والسجل المدني ومكتب الصحة وهيئة البريد المصري، ومن هنا ينطلق حلم الأهالي في حياة كريمة دون معاناة.