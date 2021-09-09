فحص 1181 حالة وتقديم مساعدات لـ200 أسرة ضمن «حياة كريمة» بزفتى

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنطلاق عدد من القوافل الطبية والاجتماعية والتوعوية، بقرية «فرسيس»، التابعة لمركز زفتى، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور النائب أحمد يحي عضو مجلس النواب، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة، الأستاذة أماني النادري مدير مديرية التضامن .

محافظ الغربية يفتتح قافلة طبية واجتماعية بقرية فرسيس بزفتى

بدأت الجولة تفقد فعاليات القافلة الاجتماعية التي قدمت مساعدات عينية «لحوم وكرتونة مواد غذائية»، ومالية بقيمة 200 جنيه لعدد 200 أسرة، كما تم توزيع 300 قطعة ملابس جديدة، أجهزة عرائس لعدد 10 حالات، إلى جانب توفير جهاز منزلي للأسر الأولى بالرعاية.

وفي السياق ذاته، تفقد محافظ الغربية، القافلة الطبية المقامة بالتنسيق مع مؤسسة قلوب أصحاء وجمعية الهلال الأحمر، حيث تم تقديم الكشف المجاني والعلاج لعدد 1811 فرد في تخصصات «الأطفال ، الجلدية ، القلب ، العيون ، العظام ، الباطنة ، الكلى ، الكبد ، الجراحة والمسالك البولية»، إلى جانب توجيه عدد من الحالات لإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

كما تم تنفيذ ملتقى توظيف بالقطاع الخاص بالتنسيق مع «شركة أمريكانا - الشركة الوطنية للاستثمار وإدارة المشروعات» من خلال جمعية فرسيس للأعمال الخيرية وجمعية تنمية المجتمع بكفر شبرا اليمن.

300 فرصة عمل شاغرة للراغبين في الحصول على فرص عمل

وخلال الملتقى جرى عرض عدد 300 فرصة عمل شاغرة للراغبين في الحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ تدريب على ريادة الأعمال وتسليم مستلزمات عدد 3 مشروعات صغيرة «منظفات - أجهزة كهربائية - ورقيات».