محافظ الفيوم يناقش معوقات تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»
كتب:
أسماء أبو السعود
02:58 م | الخميس 09 سبتمبر 2021
محافظ الفيوم يناقش معوقات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددا من المعوقات لمشروعات الري والصرف التي تشملها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يتم تنفيذها في مركزي إطسا ويوسف الصديق، تمهيداً لوضع الحلول الجذرية اللازمة لها، والإسراع في معدلات تنفيذ تلك المشروعات حتى يتمكنوا من الانتهاء منها في مواعيدها المقررة.
جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم، حضره كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري والموارد المائية، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ومسؤولي المكاتب الاستشارية.
توجيهات مكثفة بالإسراع في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّه جرى مناقشة الإسراع في معدلات تنفيذ كافة المشروعات، وذلك على مدار عدة اجتماعات يتم تنفيذها لمناقشة معوقات تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة في كل قطاع من القطاعات الخدمية، لافتاً إلى مراجعة نسب التنفيذ في مشروعات الري والصرف التي تشملها المبادرة، والمعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، لسرعة الانتهاء منها.
إحلال « 47 كوبري» على المجاري المائية ضمن حياة كريمة
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أنّ محافظ الفيوم، استمع إلى استعراض ما تم إنجازه في مشروعات الري والصرف التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تشمل إحلال وتجديد 47 كوبري على المجاري المائية والصرف، بواقع 30 كوبري بمركز إطسا منها 18 كوبري على مجاري ري، و12 كوبري علي مجاري صرف، و17 كوبري بمركز يوسف الصديق منها 15 كوبري على مجاري ري و2 كوبري على مجاري صرف، فضلاً عن إنشاء حوائط خرسانية على الترع لحماية الطرق الإسفلتية.
الانتهاء من مشروعات الري خلال 3 أشهر
ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الري والوارد المائية بسرعة التنسيق مع مسؤولي المكاتب الاستشارية، للانتهاء من إعداد كافة الجسات والتصميمات والرسومات الهندسية الخاصة بمشروعات الري والصرف في مركزي إطسا ويوسف الصديق، وكذا الانتهاء من كافة الموافقات اللازمة، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات خلال ثلاثة أشهر من الآن.
حصر المشكلات التي تواجه تنفيذ مشروعات حياة كريمة
ووجه محافظ الفيوم، منسق وحدة متابعة مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة، بحصر كافة المشكلات التي تواجه تنفيذ مشروعات الري والصرف، والتنسيق لعقد اجتماع الأحد المقبل، بحضور رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، ورئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ووكيل وزارة الري ومسؤولي المكاتب الإستشارية، لضمان إزالة أي معوقات خاصة بتلك المشروعات، للانتهاء منها في مواعيدها الزمنية المقررة.