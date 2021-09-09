محافظ الفيوم يناقش معوقات تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددا من المعوقات لمشروعات الري والصرف التي تشملها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يتم تنفيذها في مركزي إطسا ويوسف الصديق، تمهيداً لوضع الحلول الجذرية اللازمة لها، والإسراع في معدلات تنفيذ تلك المشروعات حتى يتمكنوا من الانتهاء منها في مواعيدها المقررة.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم، حضره كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري والموارد المائية، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ومسؤولي المكاتب الاستشارية.

توجيهات مكثفة بالإسراع في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّه جرى مناقشة الإسراع في معدلات تنفيذ كافة المشروعات، وذلك على مدار عدة اجتماعات يتم تنفيذها لمناقشة معوقات تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة في كل قطاع من القطاعات الخدمية، لافتاً إلى مراجعة نسب التنفيذ في مشروعات الري والصرف التي تشملها المبادرة، والمعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، لسرعة الانتهاء منها.

إحلال « 47 كوبري» على المجاري المائية ضمن حياة كريمة

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أنّ محافظ الفيوم، استمع إلى استعراض ما تم إنجازه في مشروعات الري والصرف التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تشمل إحلال وتجديد 47 كوبري على المجاري المائية والصرف، بواقع 30 كوبري بمركز إطسا منها 18 كوبري على مجاري ري، و12 كوبري علي مجاري صرف، و17 كوبري بمركز يوسف الصديق منها 15 كوبري على مجاري ري و2 كوبري على مجاري صرف، فضلاً عن إنشاء حوائط خرسانية على الترع لحماية الطرق الإسفلتية.

الانتهاء من مشروعات الري خلال 3 أشهر

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الري والوارد المائية بسرعة التنسيق مع مسؤولي المكاتب الاستشارية، للانتهاء من إعداد كافة الجسات والتصميمات والرسومات الهندسية الخاصة بمشروعات الري والصرف في مركزي إطسا ويوسف الصديق، وكذا الانتهاء من كافة الموافقات اللازمة، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات خلال ثلاثة أشهر من الآن.

حصر المشكلات التي تواجه تنفيذ مشروعات حياة كريمة

ووجه محافظ الفيوم، منسق وحدة متابعة مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة، بحصر كافة المشكلات التي تواجه تنفيذ مشروعات الري والصرف، والتنسيق لعقد اجتماع الأحد المقبل، بحضور رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، ورئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ووكيل وزارة الري ومسؤولي المكاتب الإستشارية، لضمان إزالة أي معوقات خاصة بتلك المشروعات، للانتهاء منها في مواعيدها الزمنية المقررة.