«التعليم» توجه رسالة عاجلة لأولياء الأمور بعد إعلان نتيجة مدارس ستيم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لأولياء الأمور، عقب إعلان نتيجة المتفوقين في «مدارس ستيم»، مشددة على ضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم وتسليمها في مواعيدها، مؤكدة أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد 2021-2022.

«التعليم»: رسالة عاجلة لأولياء الأمور بعد إعلان نتيجة مدارس ستيم

وأكدت الوزارة، في بيان لها، على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بالتقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد، موضحة أنه يجب التوجه إلى المدرسة المُسكن عليها الطالب، مع طباعة إخطار التسكين والقبول وملف التقديم، شاملا إيصال دفع المصروفات وتأمين اللاب توب.

منع التقدم بطلبات تقليل الاغتراب بين مدارس المتفوقين

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه يُمنع منعا باتا، التقدم بطلبات تقليل الاغتراب بين مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وعلى الطالب الالتزام بالمدرسة المسكن عليها، مؤكدة أنه إذا لم يتقدم الطالب بملف التقدم للمدرسة المُسكن عليها، خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة، يسقط حقه في الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ويعتبر عدم تقدمه بمثابة اعتذار عن مكانه في المدرسة المسكن عليها.

وأكدت الوزارة أنه على الطلاب المقبولين ضرورة التقدم بالأوراق المطلوبة للالتحاق بالمدرسة المسكنين عليها، لافتة إلى أنه تم تخصيص رابط للحصول على النتيجة بالرقم القومي ورقم الجلوس.

تعرف على محتويات ملف التقديم لمدارس «ستيم»

- إخطار النتيجة الخاصة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «ستيم».

- عدد 4 صور من أصل الشهادة الإعدادية.

- عدد 8 صور حديثة.

- عدد 10 أظرف بريدية عادية.

- طلب الالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

- شهادة ميلاد أصلية.

- عدد 4 صور من شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.

- طوابع بريدية بـ21 جنيها.

- إيصالات إيداع تأمين اللاب والمصروفات الدراسية.

- شهادة صحية معتمدة بكشف طبي باطنة وصدر وجلدية معتمد بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي.

- في حالة وفاة الوالد يجب التقدم بصورة من الوصاية أو الولاية التعليمية.

- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- عدد 3 أظرف بلاستيك بكبسولة.

- في حال عدم تواجد الأب لسفره للخارج يجب التقدم بصورة من التوكيل الرسمي.

- أصل الشهادة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية.

- شهادة وفاة الوالد للأيتام.