التخطيط تبحث مع الأمين المساعد للأمم المتحدة ملفات التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

وعُقد الاجتماع بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة راندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

مناقشة ملفات التعاون بين التخطيط والأمم المتحدة

وخلال الاجتماع جرت مناقشة عدد من ملفات التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وعلى رأسها ملف توطين أهداف التنمية المستدامة.

التخطيط: مصر حققت معدلات نمو مرتفعة وصلت لـ7.7%

واستعرضت وزيرة التخطيط، خلال اللقاء، أهم ملفات عمل الوزارة، وعلى رأسها وضع الخطة الاستثمارية للدولة بما يحقق مستهدفات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للتعافي من تأثيرات جائحة كورونا، مشيرة إلى نجاح مصر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الربع الأخير من العام المالي 2020/2021 وصل إلى 7.7%، وهو ما يؤكد الاتجاه المتزايد لمعدلات النمو ربع السنوية خلال العام المالي الماضي على الرغم من التحديات الكبيرة التى واجهها الاقتصاد جراء تداعيات جائحة كورونا.

السعيد: البرنامج الإنمائي يمثل قيمة كبيرة للحكومة المصرية

وأكدت السعيد، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعميق التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن البرنامج الإنمائي يمثل قيمة متكاملة للحكومة المصرية في دعم وتعزيز القدرات، وبناء الروابط المؤسسية، وتحديد المسرعات لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوليد البيانات واستخدامها، بهدف عدم ترك أحد خلف الركب.

من جهتها، أشادت الدكتورة خالدة بوزار، بالتجربة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وتحقيق معدلات نمو موجبة في الوقت الذي تأثرت فيه كل دول العالم بالجائحة.