عقار شبرا المنهار.. نهاية مأساوية لـ«عمارة اللوكس» عمرها 60 سنة

في السابعة من مساء أمس الأربعاء، كانت مدينة شبرا الخيمة، وتحديداً منطقة «الأمير»، بحي غرب شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، على موعد مع كارثة انهيارعقار قديم، مكون من 4 طوابق، يعرفها أهالي المنطقة باسم «عمارة اللوكس»، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص بينهم 3 محامين، كانوا في مكتب المحاماة الخاص بأحدهم، والرابع من أهالي الشارع، كان يشارك في أعمال إنقاذ الضحايا وإخراج المواطنين القاطنين في العقار قبل انهياره.

وجرى منذ ساعات قليلة تشييع جثامين ضحايا الكارثة، وسط حالة من الحزن الشديد سيطرت على أهالي المنطقة، حيث شاء القدر أن يخطف العقار المنكوب محاميا شهيرا، وابن شقيقه، وهو أيضاً محام، إضافة إلى محامية تعمل بمكتب الأول، وشاب حاصل علي بكالوريوس في الحاسبات، نتيجة انهيار المنزل القديم، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى قبل 60 سنة، ولكنه تهدم لوجود تصدعات وشروخ به، مما تسبب في تضرر 10 منازل مجاورة، تم إخلاء المقيمين بها، قبل أن تقرر الأجهزة المختصة إزالة 4 منازل نهائياً، وترميم 6 عقارات أخرى، في المنطقة الواقعة بالقرب من محطة مترو كلية الزراعة.

«الوطن» تستعرض القصة الكاملة لكارثة انهيار «عمارة اللوكس» في شبرا الخيمة، وتحركات الأجهزة المختلفة للتعامل مع الواقعة، والنهاية المأساوية لهذه العمارة المشهورة، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها الصحيفة لقرائها على مدار الساعة.

4 ضحايا بينهم «شهيد شهامة» لقوا مصرعهم تحت أنقاض عقار شبرا

الحصيلة النهائية لحادث عقار شبرا المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، بلغت 4 ضحايا هم: «علاء الدين محمد عبد الرحيم بيومي دبش»، 63 سنة، محام وصاحب مكتب محاماة بالعقار، وكان أول الضحايا الذين تم انتشال جثثهم، كما أنه يُعتبر السبب الرئيسي في سقوط الضحايا الآخرين، بعد رفضهم ترك المنزل رغم بدء انهياره، استنادا لرأي مهندس استشاري أحضره قبيل الحادث، رأى أن المنزل لا يمثل خطورة على قاطنيه.

ثاني الضحايا يُدعى «أحمد جمال إبراهيم عوف»، 25 سنة، حاصل على بكالوريوس حاسبات، كان يساعد في إخلاء سكان العقار، قبيل انهياره، ولكنه لقى مصرعه نتيجة الكارثة، ولقبه الأهالي بـ«شهيد الشهامة».

أما الضحية الثالثة فهو «مصطفى محمد عبد الحميد دبش»، 25 سنة، محام، ابن شقيق الأول، كان يحاول إخراج عمه «علاء دبش» من المنزل قبل انهياره، إلا أنهما لقيا مصرعهما معاً.

الضحية الرابعة تُدعى «صباح صلاح رمضان يوسف»، 30 سنة، محامية، كانت تتواجد في مكتب المحاماة المملوك للأول في الطابق الأخير.

لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تطلب إخلاء 4 منازل وترميم 6 أخرى

وكشفت المعاينة الأولية لموقع عقار شبرا المنهار عن أن المنزل مكون من 4 طوابق، فيما أكد شهود عيان أن العقار قديم، تعرض للانهيار في حوالى الساعة 7 مساء أمس الأربعاء، وأن المنزل حدثت به تصدعات في بداية الأمر، وهرع سكانه إلى الخارج، إلا أن المحامى وزملاءه كانوا في المكتب بالطابق الأخير، ولم يسعفهم الوقت في الخروج من العقار.

انتقلت أجهزة حي غرب شبرا إلى موقع «عمارة اللوكس» المنهارة، وتم رفع أنقاض المنزل، وانتشال 4 جثث، بعد عدة ساعات، فيما قررت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إخلاء 4 منازل مجاورة للعقار المنهار وإزالتها تماماً، نتيجة تضررها بانهيار العقار، فضلاً عن ترميم وتدعيم 6 منازل أخرى، تضررت أيضاً نتيجة الكارثة.

كما أكدت اللجنة، في تقريرها الذي تسلمته النيابة العامة قبل قليل، أن المنزل يملكه مجموعة من الورثة، وكان يحتوي على 10 شقق، يقيم فيها ما يقرب من 15 شخصاً، بينهم عروسة حديثة الزواج منذ 4 شهور فقط.

وبحسب روايات شهود عيان من أهالي المنطقة، فقد اتفق السكان على الاستعانة برأي مهندس استشاري لتقييم المنزل وحالته الإنشائية، بعد حدوث تصدعات به، إلا أن المهندس خلص، قبل قليل من انهيار العقار، إلى سلامة الأساسات، ونصح السكان بإجراء بعض الإصلاحات، ولكن القدر لم يمهلهم لإصلاح العقار، الذي تعرض للانهيار بشكل مفاجئ، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، بينما نجا 12 آخرون، تمكنوا من مغادرة العقار قبل انهياره.

كما كشفت اللجنة، من خلال البحث في سجلات الإدارة الهندسية، عدم وجود رخصة بناء للعقار المذكور، وعدم وجود محاضر مخالفات، حيث إنه يُصنف كبناء قديم، يتراوح عمره بين 50 و60 سنة.

النيابة تصرح بدفن جثامين الضحايا وانتداب لجنة هندسية لإعداد تقرير حول الواقعة

وباشرت نيابة شبرا الخيمة، بإشراف المستشار جمال حتة، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، التحقيق في الواقعة وأمرت بانتداب لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة، والإدارة الهندسية بالحي، لمعاينة المنزل، كما أمرت بسؤال شهود الواقعة والسكان، وطلب تحريات المباحث، وصرحت بدفن جثث الضحايا، بعدما أكد تقرير الصفة التشريحية عدم وجود شبهة جنائية.

محافظة القليوبية: تشكيل لجنة لحصر المتضررين وصرف التعويضات

ومن جانبها، اتخذت محافظة القليوبية عدة قرارات تنفيذية في حادث عقار شبرا المنهار، حيث انتقل كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد، نائبا المحافظ، إلى مكان الحادث، يرافقهما اللواء طلعت منصور، رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا، وتم الانتهاء من رفع أنقاض المنزل، وإعادة فتح الشارع من جديد.

كما تقرر تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب شبرا الخيمة ومديرية الإسكان ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لمعاينة العقارات المجاورة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سكانها، وفحص الموقف القانوني للعقار المنهار، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانات عاجلة للمضارين، ومساعدتهم على توفير سكن بديل لأسرهم.