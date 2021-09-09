شيرين رضا تكشف حقيقة عدم تهنئة ابنتها بعد خطبتها: «تعليقات سخيفة»

نفت الفنانة شيرين رضا ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن امتناعها عن تهنئة ابنتها نور عمرو دياب، بعد خطبتها، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت شيرين رضا، خلال حوارها مع الإعلامية ريم ميلاد، عبر برنامج «Et بالعربي»، بعد إعلان ابنتها نور عمرو دياب خطبتها، قائلة: «باركت لنور على الخطوبة بس مباركتلهاش على السوشيال ميديا ودي بنتي بنتكلم أنا وهي في اليوم 50 ألف مرة وبحب إن كلامي معاها يبقى برايفت بينا».

ووجهت شيرين رضا رسالة لنور، إذ وجهت لها نصيحة بقولها: «أحب أقولها تنبسط ومتسمعش كلام الناس السخيفة اللي بتحط تعليقات سخيفة من ناس متعرفناش ومتعرفش احنا مين ولا بنتكلم إزاي فتركز في حياتها ومتركزش مع الناس ويارب حياتها تبقى سعيدة».

وكانت نور عمرو دياب، قد احتفلت بخطبتها من شاب بريطاني من أصول أفريقية، قبل أيام، وقد كشفت عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صور دبلة الخطوبة، والتي أهداه لها على هامش جلسة تصوير.

وحرصت نور عمرو دياب على توجيه رسائل شكر إلى كل من وجه لها التهنئة من أصدقائها ومتابعيها، حيث أعادت نشر تهنئتهم عبر خاصية الـ«ستوري» على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.