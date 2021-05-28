تفاصيل شخصية شيرين رضا في فيلم «في عز الضهر»

تواصل الفنانة شيرين رضا تصوير باقي مشاهدها في فيلم «في عز الضهر» مع الممثل العالمي مينا مسعود.

وتجسد الفنانة شيرين رضا، خلال أحداث الفيلم شخصية جديدة عليها تقدمها للمرة الأولى وهى شخصية «برناديت»، والتي تظهر من خلالها بلوك يميل إلى الغوامق ومكياج حاد للغاية.

وشخصية «برناديت» في الفيلم هي مسؤولة في أحد الجهات الأجنبية حيث تسيطر عليها صفات الشر وترتكب العديد من «الأفعال الشريرة»، أما العلاقة التي ستجمع الفنانة شيرين رضا والفنان مينا مسعود خلال أحداث فيلم «في عز الضهر» فستتسم بالندية والمواجهات الحادة بينهما خلال الأحداث.

فيلم في عز الضهر

فيلم «في عز الضهر»، بطولة مينا مسعود وإيمان العاصي وشيرين رضا وبيومي فؤاد ومحمود البزاوي ومحمود حجازي وأحمد عز وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

فيلم تحت تهديد السلاح

ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة شيرين رضا، في فيلم تحت تهديد السلاح والذي يقوم ببطولته حسن الرداد وغادة عادل وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل وأحمد بدير ومي عمر وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

مسلسل حرب أهلية

وكانت الفنانة شيرين رضا، ظهرت كضيف شرف فى السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل حرب أهلية مع يسرا وباسل خياط وأروى جودة وجميلة عوض وسينتيا خليفة وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.