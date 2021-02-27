5 نجمات ارتبطن برجال أصغر منهن آخرهن شيرين رضا

تصدرت الفنانة شيرين رضا مؤشرات البحث على «جوجل» بعد حلولها ضيفة، ليلة أمس، في برنامج «أبلة فاهيتا»، إذ تحدثت عن قصص الحب التي مرت بها، وأنها تعيش قصة حب مع شاب اسمه «محمد».

وقالت شيرين، «أغرب معاكسة حدثت لي في حياتي، عندما جاء شاب وقال لي اسمي محمد، وعندي 25 سنة، وعايز نتجوز، وعايشين مع بعض قصة حب دلوقتي»، ولكن هل كانت شيرين رضا تمزح أم تقول الحقيقة، خاصة أن الوسط الفني شهد قصص حب جمعت بين نجمات أكبر في العمر من أزواجهم، وفي التقرير التالي نوضح أبرزهم:-

- أنغام وأحمد إبراهيم

فارق السن بينهما كبير، حيث أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم من مواليد 9 فبراير 1983، بينما أنغام من مواليد عام 19 يناير 1972، أي فارق العمر بينهما حوالي 11 عاماً. وكان لأنغام 3 زيجات سابقة أكثرها استمرارًا كان مدتها 4 سنوات.

- رشدي أباظة وتحية كاريوكا

الفارق بين رشدي أباظة وتحية كاريوكا حوالي 11 عاماً، فقد تزوجا عام 1952 واستمر زواجهما ما يقرب من 3 سنوات، وكانت تحية الزوجة الأولى فى حياة رشدي قبل زوجته الأمريكية بربارا والدة ابنته الوحيدة «قسمت»، بينما كان رشدي أباظة الزوج السابع في حياة «كاريوكا».

- سعاد حسني وزكي فطين عبدالوهاب

تزوج الثنائي رغم أن سعاد حسني تكبره بـ19 عاماً، حين كان طالباً في آخر عام من معهد السينما وكانت هي نجمة كبيرة وقتها، وهو الزواج الذى اعترضت عليه والدة زكي فطين عبد الوهاب الفنانة ليلى مراد، وسرعان ما انفصلا بعد هذا الزواج.

- ليلي غفران والمخرج أنس دعية

تزوجت الفنانة المغربية ليلى غفران من شاب في عمر ابنتها، هو المخرج أنس دعية لمدة عامين، حيث كانت كانت تبلغ من العمر 53 سنة، وأنس 24 سنة، وسرعان ما تم الانفصال عام 2007.