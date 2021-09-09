شيماء الشايب تطرح أغنية «مسا النور والهنا»

طرحت المطربة شيماء الشايب أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان «مسا النور والهنا» بتوزيع جديد، على طريقة فيديو ليركس، إنتاج ريتشارد الحاج، عبر قناة «شيماء» الرسمية على يوتيوب، وصفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأكدت «شيماء» في بيانٍ: «أحب كل أغاني الفنانة القديرة وردة، وكذلك أنا عاشقة لكل ألحان الموسيقار بليغ حمدي، لدرجة أن مشروع تخرجي في الجامعة كان فيلم وثائقي عن حياته».

وأضافت: «تربيت على الأغاني القديمة لأم كلثوم وعبدالوهاب ونجاة ووردة بسبب والدي اللواء شفيق الشايب، ومسا النور والهنا أغنية جميلة وخفيفة على القلب، وبرأيي إعادة التراث مهمة جدًا لتعريف الأجيال الجديدة بأهم الأغاني التي تم تقديمها في تلك الحقبة الزمنية، مع تجديدها بتوزيع مختلف».

وتابعت: «شجعني ريتشارد الحاج على تقديمها بتوزيع جميل ومعاصر يتواكب مع الموسيقى التي تسمعها الأجيال الحالية، والمطرب مطلوب منه أن يكون له رصيد غنائي، لكن شرف كبير أن يغني لعمالقة الطرب، ولا يقلل ذلك من المطرب على الاطلاق، وانا سبب شهرتي غنائي لأم كلثوم لكني لم أكتف بذلك، وقدمت سد خانة وتاني حب وغيرها من الأغاني الخاصة بي».

كلمات أغنية مسا النور والهنا

تعد «مسا النور والهنا»، إحدى الروائع التي غنتها المطربة القديرة وردة، من كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان بليغ حمدي، تم إعادة توزيعها وتسجيلها وميكس وماستر لماهر صلاح.

وتقول كلماتها: «مساء النوروالهنا، على الموجودين هنا واللي جاين لنا، مساء الشوق والسعادة على السكر الزيادة، واللي يشربها سادة مالوش مكان هنا، ولا جوه قلبنا، مسي لي ع اللي جنب واللي سهران وحيد قول له إن فاتوك حبايب، حب إنت من جديد، داوي الهوى بهوى، خد من الداء الدوا، واسأل صحيح مجرب، واتعلـم زينا، واتعلم مننا».