«السياحة» تنشر فيديو عن الإسكندرية ضمن حملتها الترويجية للمحافظات

نشرت وزارة السياحة والآثار، أمس، فيديو قصيراً عن محافظة الإسكندرية، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

يأتي ذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة أول أيام شهر سبتمبر الجاري على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وتستمر لمدة 27 يوماً، بواقع محافظة كل يوم، احتفالاً بيوم السياحة العالمي في 27 سبتمبر من كل عام.

الإسكندرية تضم عشرات المزارات السياحية

وتعتبر محافظة الإسكندرية من أكبر مواني مصر على البحر المتوسط، وتتمتع بطبيعة ساحرة وطقس معتدل جذاب وشواطئ خلابة، وتضم كنوزاً من المعالم الأثرية القديمة، ويوجد بها عشرات المزارات السياحية القديمة والحديثة، ومن بينها المساجد والكنائس والقلاع والمتاحف والآثار الفرعونية واليونانية والقبطية والإسلامية.