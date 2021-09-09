مميزات وعيوب سيارة النترا 2022 ستاندر.. الفئة الأولى بـ314 ألف جنيه

يعتبر سوق السيارات المصري من أكبر الأسواق العالمية التي تحظى بتنوع كبير في ماركات السيارات المعروضة، سواء كانت أوروبية أو يابانية أو صينية أو كورية الصنع، إضافة إلى التنوع أيضاً في فئات السيارات المختلفة سواء كانت فارهة أو متوسطة.

وتلقى السيارات اليابانية أفضلية كبيرة لدى المستهلكين المصريين، نظراً للميزات القوية التي تمتاز بها. وفي خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أسعار ومواصافات سيارة «نيسان سنترا» الجديدة وأهم مميزاتها وعيوبها.

مواصفات سيراة «نيسان سنترا»

تضم السيارة محركاً بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 118، وأقصى عزم للدوران 154 نيوتن متر، و4 سلندارات، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في 10.9 ثانية، والسيارة مزودة بناقل سرعة أوتوماتيك بـ6 سرعات.

وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 8.9 لتر من الوقود، وتحتوي على 5 مقاعد، و5 أبواب، وسعة الصندوق الخلفي 510 لترات، وسعة خزان وقود 52 لترًا.

والسيارة مزودة بنظام زر تشغيل وإيقاف المحرك، ونظام ذكي لركن السيارة، ومثبت سرعة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، إضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية.

أسعار السيارة «نيسان سنترا»

أما أسعار السيارة «نيسان سنترا» فهي:

1- الفئة الأولى بسعر 314,400 جنيه.

2- الفئة الثانية بسعر 318,400 جنيه.

مميزات وعيوب سيارة «نيسان سنترا»

من أهم مميزات «نيسان سنترا» في السوق المصري هي قلة الأعطال، إضافة إلى المظهر الجذاب الذي يوحي بالفخامة، بجانب السرعات العالية، فضلًا عن انخفاض معدل استهلاك الوقود.

أما عن عيوب السيارة فتتمثل في افتقارها للعديد من وسائل الأمان الموجودة في العديد من السيارات في فئتيها السعرية، إضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار الخاصة بها وقلتها في بعض الأحيان، وضعف أداء المحرك في السيارة، وعدم سلاسة ناقل الحركة، وعدم توفر المتعة الكافية أثناء القيادة.