8 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمجمع ألومنيوم نجع حمادي

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، على حريق شب في قسم «الدرفلة»، بمجمع ألومنيوم نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، منذ قليل، من قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية، بورود بلاغا بنشوب حريق بأحد أقسام مصنع ألومنيوم نجع حمادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وبحسب قوات الحماية المدنية، تبين نشوب حريق بقسم الدرفلة بمصنع ألومنيوم نجع حمادي، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران من خلال 8 سيارات إطفاء قبل امتدادها إلى باقي الأقسام، وجاري حصر التلفيات، وتحرير محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمُباشرة التحقيق.