بالأسماء والمواصفات.. طرح 3 سيارات جديدة في السوق المصري الشهر المقبل

شهد سوق السيارات المصري منذ بداية شهر يونيو الماضي طرح عدد من الشركات لطرز جديدة من السيارات موديل عام 2022، وهو ما لقي إعجاب الكثير من محبي وعشاق السيارات.

ويستعد السوق المصري خلال الفترة المقبلة لاستقبال موديلات عدة أعلن الوكلاء عن قرب طرحها. وخلال الأسطر التالية تستعرض «الوطن» أبرز الطرز التي ستُطرح خلال الشهر المقبل والمواصفات المبدئية لكل منها.

1- كيا سيد 2022

تعتبرسيارة كيا سيد من أبرز الطرازات التي تهتم بها شركة كيا في السوق المصري والعالمي، وتنتمي السيارة لفئة «هاتش باك» متوسطة الحجم، والنسخة التي ستُطرح ستكون النسخة «فيس لفت»، والتي تم تعديل أجزاء عدة في تصميمها الخارجي.

والسيارة مزودة بمحرك آخر بسعة 1.5 لتر 3 سلندر، ويوفر قوة قدرها 160 حصاناً، مع عزم دوران أقصى 265 نيوتن/متر.

2- نيسان قشقاي 2022

وتعتبر سيارة نيسان قشقاي من أبرز الطرز التي تعتمد عليها شركة نيسان في السوق المصري، وتنتمي لفئة السيارات الـSUV، والنسخة الجديدة التي ستُطرح هي النسخة «فيس لفت» أيضاً المعدلة.

ومن المتوقع أن تتوافر السيارة بمحرك 1300 سي سي تيربو، والذي يولد قوة 138 وعزم الدوران 240 نيوتن / متر، ومحرك آخر ينتج قدرة 156 حصانا وعزم دوران 260 نيوتن/متر، وستكون السيارة موصلة بناقل سرعة من نوع CVT.

3- رينو داستر 2022

تنتمي رينو داستر أيضاً لفئة السيارات الـSUV، وتعتبر من السيارات التي تهتم بها شركة رينو في مصر نظراً للإقبال الشديد على هذه الفئة.

وأعلن وكيل الشركة في مصر، أن السيارة ستتوفر بمحرك سعة 1.6 لتر، ويولد قوة بقوة 115 حصانا ميكانيكيا، وقدرة تسارع في 11.9 ثانية ومعدل استهلاك 6.6 لتر لكل 100 كيلو متر.