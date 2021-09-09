قاضي الساحل الشمالي.. من قاعة المحكمة للسجن المشدد 15 عاما

اسدلت المحكمة الستار اليوم، على القضية المعروفة إعلاميًا باسم «فتاة مارينا»، بمعاقبة قاض مفصول المشهور بـ«قاضي الساحل الشمالي»، بالسجن المشدد 15 عامًا، وصديقه أيضًا الذي شاركه في خطف واغتصاب فتاة في الساحل الشمالي داخل فيلا.

الحكم على قاضي الساحل الشمالي

وقضت محكمة جنايات القاهرة ظهر اليوم، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بمعاقبة القاضي المفصول وصديقه بالسجن المشدد، بعد أن ثبتت عليهما تهمة خطف واغتصاب فتاة في إحدى الفيلات بالساحل الشمالي، حيث قام المتهم الأول باستدراج فتاة في مطلع شهر يناير الماضي، إلى الساحل الشمالي بحجة التجهيز لحضور مؤتمر عن التمويل العقاري في أحد الفنادق هناك.

التخطيط لاغتصاب حسناء مارينا

وبعدها تظاهر «قاضي الساحل الشمالي» بأنه عجز عن توفير سكن باسم الفتاة المعروفة إعلاميًا باسم «فتاة مارينا» داخل الفندق، وطلب منها الإقامة معه في فيلا بمارينا، وتمكن من الحصول على موافقة شقيق المجني عليها وقام باغتصابها برفقة صديقه.

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لحظة اغتصاب فتاة مارينا

شل المتهمان حركة الفتاة المجني عليها، عن طريق تقييد يدي الفتاة، واغتصباها دون رحمة حتى أغمى عليها، واستيقظت على استدعاء شرطة النجدة بعد أن استغاثت بسيدة تقيم في الفيلا المجاورة لها، وجرى إلقاء القبض على القاضي المفصول والمعروف باسم «قاضي الساحل الشمالي» متلبسًا بهتك عرض فتاة وصديقه الذي شاركه الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

القبض على قاضي الساحل الشمالي

وقررت النيابة العامة حبس المتهم موجهة له تهمة الخطف والاغتصاب، وتم عرض الفتاة على الطب الشرعي الذي أكد تعرضها للاغتصاب مما أفقدها عذريتها، فيما حاول المتهم إجبار الفتاة على التنازل مقابل دفع مبلغ مالي لها لكنها رفضت وأدلت بأقوالها كاملة في التحقيقات وتم إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس.