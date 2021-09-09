جنوح مركب عائم بالنيل في المنصورة (صور)

جنح مركب عائم «ثابت» في نهر النيل بفرع دمياط، في مدينة المنصورة أمام الجامعة، ويدعى «7 Stars» بكل من فيه من المواطنين، الليلة، وهو ما تسبب في حالة من الهلع بين المواطنين، الذين كانوا على متنه وقت جنوحه، وهرعوا إلى شارع الجمهورية بالمنصورة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وأجهزة الأمن، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الواقعة، وتبين جنوح المركب على أحد جانبيه داخل النيل، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

مصدر: الحادث لم يتسبب في أي إصابات

وأكد مصدر مسؤول، أن الحادث لم يتسبب في أي إصابات بين المواطنين، وأن الجميع خرجوا من المركب سالمين.

وأغلقت أجهزة الأمن شارع المشاية، من أمام جامعة المنصورة، مما تسبب في حالة من الزحام الشديد في المنطقة.