القبض على المتهم الرئيسي في غرق مركب المهاجرين المصريين بليبيا

تمكنت المباحث الجنائية في ليبيا من القبض على المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب يُستخدم في الهجرة غير الشرعية، المعروف بمركب «قرية تلبانة المصرية»، واتضح أنه مصري ويلقب بأبوسمرة.

وتمكن أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية في ليبيا، التابع لجهاز المباحث الجنائية من ضبط المتهم، المطلوب الرئيسي، الذي يقف وراء غرق مركب قبالة سواحل مدينة زوارة الليبية، وكان المركب يقل أكثر من 70 مهاجرًا غير شرعي أغلبهم من الجنسية المصرية، وراح ضحية غرقه 11 شخصًا، فيما تم إنقاذ البقية من قبَل الأجهزة المختصة في ليبيا، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

المتهم الأول.. أبو سمرة

وأشارت الشبكة الروسية إلى أنه تم ضبط المدعو (م.م.ا) الملقب أبو سمرة، وهو مصري الجنسية ومقيم في مدينة زوارة، وهو المتهم الأول في هذه القضية، كما سيتم ملاحقة وضبط العصابات التي تمتهن الإتجار بالبشر وكل من يقف وراءها.

وكان حشد من أهالي قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية، أكدوا قبل أيام مصرع 11 من أبنائهم واختطاف نحو 50 آخرين منهم في رحلة هجرة غير شرعية عبر ليبيا.

وطالب أهالي الضحايا السلطات المصرية ووزارة الخارجية بالتدخل لمعرفة مصير أبنائهم وإعادتهم، سواء المتوفون منهم أو المختطفون، رافعين شعار: «نريد أبناءنا».