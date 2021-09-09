الأجهزة الأمنية تفحص فيديو متداولا لطبيب يطلب من ممرض مُسن السجود لكلبه

أكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تقوم الآن بفحص مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طبيب يجبر ممرضا مسنًا على السجود له والصلاة لكلبه.

وأضاف المصدر أنه جارِ حاليًا تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو من خلال استخدام التقنيات الحديثة للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من مدى صحتها، وهل المشاهد التي وثقها الفيديو حديثة أم منذ فترة طويلة.

الأجهزة الأمنية تفحص مقطع فيديو لطبيب

وكان مقطع فيديو متداول، مدته حوالي 4 دقائق، لطبيب وشخصين آخرين، يرتديان زي أمن إداري، ويمسك كل منهم حبلًا بينما يقوم الممرض المسن بالقفز من أعلى الحبل، كما ظهر الطبيب وكأنه يعاتب ويلوم الممرض بسبب إهانته لكلبه، ثم طلب منه السجود والصلاة للكلب.

طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلبه

فيما رفض المجني عليه طلب الطبيب المتهم، مفضلًا أن يوصله بالكهرباء أهون عليه من ذلك، وظل يلح عليه لإجباره على تنفيذ رغبته.

التأكد من مقطع فيديو متداول على «فيس بوك»

كما أظهر الفيديو معاتبة الطبيب للممرض، على إهانته لكلبه، ثم طلب من الممرض الصلاة والسجود للكلب، بينما يلح المجني عليه على الطبيب لعدم إجباره على ذلك، مطالبا الطبيب بكهربته بدلا من ذلك.