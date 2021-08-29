الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة مقطع فيديو «اقتحام المنازل بحدائق القبة»

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو زعم خلاله اقتحام عدد من الخارجين على القانون عددًا من المنازل بمنطقة حدائق القبة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تحت عنوان «مجموعة من البلطجية تقتحم المنازل بشارع سلامة مرسى بقسم شرطة الحدائق».

حقيقة مقطع الفيديو

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو خاص بواقعة مشاجرة سابقة العام الماضي، نشبت بين طرف أول (4 أشقاء من بينهم سيدة، وأحدهم مصاب بجرح سطحي) طرف ثانى (ربة منزل وعاطلان أحدهما مصاب بجروح طعنية) تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب مما أسفر عن الإصابات المنوه عنها، و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي المشاجرة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المتهمين عدا أحد المتهمين من الطرف الأول.

كما أسفرت التحريات عن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنها (ربة منزل من الطرف الأول).

ضبط المتهمة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرت بأنه نظرًا لاستمرار حبس شقيقها على ذمة القضية، قامت بنشر مقطع الفيديو رغبة منها فى جذب التعاطف لشقيقها ليتسنى إخلاء سبيله، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.