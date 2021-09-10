«نزلت تلعب أمام المنزل» فواجهت الموت على يد طفل يقود سيارة

نزلت لتلعب أمام منزلها أسوة بزملائها من الأطفال في مثل عمرها، ولم تكن تعرف أن ذلك سيكون سببا في إصابتها إصابات مفجعة كادت أن تودى بحياتها، ولا زالت تخضع للعلاج في المستشفى، بينما فر الجاني الذي لازال طفلاً.

طفل يقود سيارة دهس «جايدا»

يروي والد الطفلة جايدا أحمد محى 10 سنوات، طالبة بالصف الرابع الابتدائي، تفاصيل ماحدث لها لـ«الوطن»، قائلا «حينما نزلت ابنتي لتلهو أسفل منزلها فوجئت بطفل يدعى (إياد . م. ا) 15 عاما، يقود سيارتهم بالمخالفة للقانون، وكان بجواره شقيقه الأكبر (بلال) 23 عاما، حيث كان الطفل يقود السيارة عكس الاتجاه وصدم ابنتي ما تسبب في إصابتها بكسر في الجمجمة وشرخ في الحوض وكسر في القدم اليسرى، وأقر الأطباء بحاجة البنت للعلاج لفترة تتخطى الـ6 أشهر».

والد الطفلة: عايز حق بنتي

ووفقا للأب أحمد محي، أكد قيام أسرة الطفل المتهم بتهريبه وإخفاء السيارة، مضيفا «قام شقيقه الأكبر الذي كان يجاوره بالنزول والمشاركة في نقل ابنتي للمستشفى، ولم نعلم إلا بعد ذلك بشهادة شهود عيان، حيث قمت بنقل ابنتي لمستشفى خاص للعلاج نظراً لحالتها المتدهورة»، مطالبا بحق ابنته قانونا ليصدر قرار ضبط وإحضار للولد مرتكب الواقعة.

تفاصيل التقرير الطبي لحالة الطفلة جايدا

ووفقا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى الصفا الذي دخلته الطفلة، والذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، فإن المريضة تعانى من كسر بعظمة الفخذ وكسور بعظام مشط القدم وكسر بقاع الجمجمة وسحجات بالوجه ونزيف بالأذن، هذا وقد تم إجراء أشعة مقطعية على المخ، تبين وجود كسر بعظام الجمجمة وسحجات بأغشية المخ، وتم عمل الإسعافات الأولية والحالة العامة للمريضة سيئة جدا، وتحت الملاحظة لحين استقرار حالتها، هذا وحرر الأب المحضر رقم 4740 جنح رأس البر لسنة 2021 اتهم خلاله الطفل بالشروع في قتل ابنته.