أبشعها مصرع الطفلة «روان».. 5 جثث و4 إصابات في حوادث متفرقة بالمحافظات

شهدت محافظات مصر خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث طرق راح ضحيتها 5 أشخاص وأصيب 4 آخرين، وذلك بمحافظات «الإسكندرية، جنوب سيناء، بني سويف، أسيوط».

الطفلة «روان» لقيت مصرعها ضحية حادث مزودج بين توك توك وسيارة نقل، كما لقي شابان مصرعهما تحت عجلات سيارة مسرعة بطريق الساحل الشمالي وتوفيت سيدة وأصيب آخر في تصادم على زراعي بني سويف ولقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم بأسيوط.

مصرع الطفلة روان في الإسكندرية

بدأت الحوادث البشعة بمصرع الطفلة روان السيد»، طالبة في المرحلة الإعدادية بمدرسة «الدكتور أحمد فتحي سرور»، بمنطقة العصافرة، شرق الإسكندرية، باصطدام «توك توك» بالطفلة، مما تسبب في سقوطها على الأرض، وعند محاولتها النهوض، صدمتها سيارة نقل ثقيل، لتهشم رأسها وتسقط جثة هامدة، وتبين وجود كدمات وتهشم في الرأس نتيجة الحادث.

مصرع شابين دهستهما سيارة بطريق «مطروح - الإسكندرية»

ولقى كل من: «أحمد عبد ربه شعلان أبو شفة»، 22 سنة، يقيم بقرية «سواني جابر»، بمركز ومدينة الضبعة، و«بكر هنداوي سليم»، 27 سنة، مقيم بقرية «سيدي شبيب»، مصرعهما دهساً في حادث تصادم، على الطريق الدولي الساحلي «مطروح - الإسكندرية»، قرب مدينة الضبعة، شرق محافظة مطروح، بعد أن صدمتهما سيارة مسرعة بهما أمام كافتيريا «عمر المختار»، على طريق «مطروح - الإسكندرية، بدائرة مركز الضبعة.

ولقيت «نجلاء سعد شحاتة»، 41 سنة، مقيمة بمركز ببا، مصرعها وأصيب شخص آخر، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، على الطريق الدائري بمركز ببا، جنوب محافظة بني سويف.

حادث أسيوط : مصرع شخص وإصابة 3 آخرين

لقي شخص مصرعه بينما أصيب ثلاثة آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى و«ربع نقل»، على الطريق الزراعى امام عزبة شلقامى بأسيوط، وجرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، ونجم عن الحادث مصرع «كيرليس سرور نمر توفيق»، 30 سنه مقيم بدير ريفه وإصابة ثلاثه آخرين وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى والمصابين إلى المستشفى الجامعي وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.