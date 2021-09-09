مصدر: وزيرة الصحة آخر مسؤول زار «العربي» قبل رحيله في المستشفى

كشف مصدر عن آخر مسؤول في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام بزيارة الحاج محمود العربي، رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب الأسبق، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي، الذي غيبه الموت اليوم الخميس، وذلك عندما كان يرقد في المستشفى خلال أيام مرضه الأخير.

وزيرة الصحة أخر مسئول حكومي يزور الحاج محمود العربي

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، إن الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، هي آخر مسئول حكومي يزور الراحل الحاج محمود العربي، قبل وفاته بحوالي 5 أو 6 أسابيع، أثناء علاجه في «مستشفى العربي» في قرية «أبو رقبة» التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وزيرة الصحة وجهت بتوفير كافة أنواع الرعاية الطبية للراحل

وأضاف المصدر أن وزيرة الصحة كانت مهتمة بالاطمئنان على «الحاج محمود العربي»، وتحدثت مع الأطباء عن حالته الصحية عند زيارته، واستمعت إلى شرح من عدد من الأطباء عن حالته، ووجهت بتوفير كافة الرعاية الصحية اللازمة له.

رحيل «شهبندر تجار مصر» عن عمر 89 عاماً

وتوفى «الحاج محمود العربي» مساء اليوم الخميس، عن عمر يناهز 89 عاماً، وهو صاحب أكبر مجموعة صناعية في مصر، وهي مجموعة شركات العربي، التي أسسها منذ عام 1964، واستطاع من خلالها بناء قلعة اقتصادية وفرت حوالي 40 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة.

ورحل «شهبندر تجار مصر»، كما يلقبه بعض التجار، بعد رحلة عطاء كبيرة في العمل العام، حيث تولى رئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية لما يقرب من 6 سنوات، ومن قبلها 16 عاماً رئيس للغرفة التجارية بالقاهرة، بخلاف عمله العام الحافل بالعطاء، علاوة علي الأعمال الخيرية الكثيرة التي كان المساهم الرئيسي فيها، وكان نموذجاً للعطاء ولرجل الأعمال الناجح.