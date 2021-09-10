الجيش النيجيري يعتقل عضوا بارزا في «بوكو حرام» الإرهابية

أعلن الجيش النيجيري، أن قواته اعتقلت عضوا بارزا في جماعة «بوكو حرام» الإرهابية في ولاية بورنو الواقعة شمال البلاد، وقال المتحدث باسم الجيش أونيما نواتشوكو، إن «ياوي مودو» عضو الجماعة، اعتقل على طريق دامبوا واجيروكو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

غارة لـ الجيش على موقعين في بورنو ومنطقة مجاورة صنعت فيهما عبوات ناسفة

وأضاف «نواتشوكو»، أن الجيش أغار أيضا على موقعين في بورنو ومنطقة مجاورة صنعت فيهما عبوات ناسفة، فيما يعتقد أن الموقعين استخدما من قبل الجماعة الإرهابية والفصيل المنشق عنها «تنظيم داعش في ولاية غرب أفريقيا».

وقال الجيش النيجيري، إنه تم أيضا العثور على 251 عبوة من سماد اليوريا الذي يستخدم في صنع المتفجرات، واعتقال اثنين من إرهابيي «بوكو حرام».

وكان مسؤولون في شمالي نيجيريا، طلبوا في وقت سابق، مساعدة الحكومة المركزية بعد استسلام 3 آلاف شخص في الأشهر الأخيرة بينهم مئات من أعضاء «بوكو حرام» الإرهابية.

وقال حاكم ولاية بورنو، باباجانا زولوم، في اجتماع للمسؤولين الإقليميين، إن العديد من الذين استسلموا هم من النساء والأطفال والمزارعين الذين أجبروا على العمل في المنطقة التي كانت تسيطر عليها الجماعة الإرهابية.

وفي 3 سبتمبر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية، أن نحو 6 آلاف من مسلحي «بوكو حرام» الإرهابية استسلموا للسلطات خلال الأسابيع الأخيرة، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة النيجيرية، في ذلك الوقت، استسلام أكثر من 5890 إرهابياً، بينهم قياديون، سلموا أنفسهم مع عائلاتهم بشمال شرقي البلاد.

وأمس الأول الأربعاء، قالت الشرطة النيجيرية إن مسلحين خطفوا 20 شخصا في ولاية سوكوتو الواقعة شمال غربي البلاد، فيما أوضح مصدر من حكومة الولاية، طلب عدم ذكر اسمه، أن الخاطفين استولوا أيضا على ماشية وإمدادات غذائية.