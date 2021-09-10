«الأعلى للإعلام»: العاملون بالمجلس وأسرهم حصلوا على مصل لقاح كورونا

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقي جميع العاملين بالمجلس، للقاح فيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وذلك للحد من خطر انتشار الفيروس والحفاظ على صحة العاملين في المجلس وأسرهم.

بيان «الأعلى للإعلام»

وقال بيان صادر عن الأعلى للإعلام، أمس: «يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تلقى مختلف المواطنين للقاح المضاد لفيروس كورونا».

وتابع المجلس الأعلى للإعلام، في بيانه: «ويعد ذلك ضمن الخطط الاحترازية التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد».

وزير الدولة الليبي للاتصال

وكان من المقرر عقد مؤتمر صحفي، أمس، بين كرم جبر، رئيس رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووليد عمار اللافي وزير الدولة الليبي للاتصال والشئون السياسية، الذي يزور القاهرة والوفد المرافق له، لكن تمّ تأجيل انعقاد المؤتمر.

والتقى، جبر واللافي حيث تم خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية الإعلامية بين البلدين خلال الفترة المقبلة فضلا عن الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون إعلامي بين مصر وليبيا، وفي هذا الصدد، أكد كرم جبر أنَّ مصر حريصة على نقل التجربة المصرية في مجال الإعلام إلى ليبيا.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أنَّ الأجواء مهيأة حاليا للبدء في فترة من العلاقات المصرية الليبية غير المسبوقة تدعمها مظلة سياسية متفاهمة بين البلدين، مؤكّدًا اهتمام الجانب المصري بتطوير هذه العلاقات بصورة مستمرة مع الشقيقة ليبيا.

من جهته، أكّد وليد عمار اللافي، وزير الدولة الليبي للاتصال والشئون السياسية، أنَّ تجربة حكومة الوحدة الوطنية في مسار إصلاح قطاع الإعلام في ليبيا بدأت من خلال 3 مسارات، لافتًا إلى أنَّ نتيجة المرحلة الأولى من خطة الإصلاح 24 ديسمبر المقبل، مضيفًا أنَّه يرغب في أن تسهم مصر في خطة إصلاح الإعلام الليبي، باعتبارها عاصمة الإعلام والفن والثقافة العربي.