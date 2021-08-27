«الأعلى للإعلام» و«الوطنية للصحافة» ينعيان حمدي الكنيسي: فقدنا قامة إذاعية

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق ونقيب للإعلاميين السابق، الذي توفى اليوم عن عمر يناهز 80 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها لمستشفى المعادى العسكري.

قامة إذاعية كبيرة

وتقدم المجلس، في بيان منذ قليل، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد والأسرة الإذاعية والإعلامية، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس في بيان له، إن مصر فقدت اليوم قامة إذاعية وإعلامية رائدة، مضيفا أن الراحل بذل جهدا كبيرا في تطوير الإذاعة المصرية أثناء رئاسته لها وتتلمذ على يده أجيال من أبنائها.

وأضاف المجلس أن الراحل كان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، وصاحب أياد بيضاء وعلامة بارزة في تحمل المسؤولية.

وفاة حمدي الكنيسي

كما نعت الهيئة الوطنية للصحافة رئيساً وأعضاءً ببالغ الحزن والأسى الإذاعي والإعلامي حمدي الكنيسي، الذي وافته المنيه اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته وواسع مغفرته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وقالت الهيئة في بيان لها: «كان حمدي الكنيسي قامة إذاعية وإعلامية ضخمة، وصاحب بصمات إعلامية متميزة على مدار تاريخه المهني».

وفي وقت سابق تقدم مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بخالص العزاء في وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي.

وأكد طارق سعدة أن الكنيسي سعى لتأسيس نقابة الإعلاميين وبالفعل تأسست على يديه وكان دائم السؤال عنها لتتحول إلى كيان يضم العاملين في المجال الإعلامي.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الإعلامي حمدي الكنيسي، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 80 عاما، عقب صلاة الظهر غدا السبت 28 أغسطس الجاري من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي يعالج في مستشفى المعادي العسكري إثر وعكة صحية ألمت به عقب عيد الأضحى المبارك قبل أن يدخل غرفة العناية المركزة.