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«الأعلى للإعلام» يحظر إعلانات حجز وحدات بـ«الإدارية» دون إذن كتابي

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الوطن
11:41 ص | الأربعاء 25 أغسطس 2021
العاصمة الإدارية - أرشيفية

العاصمة الإدارية - أرشيفية

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، القرار رقم 43 لسنة 2021، بشأن تنظيم الإعلانات على الوحدات العقارية والتعامل عليها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان عنه، أنّ القانون حظر على المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، والحسابات التي تخضع لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بث أو نشر إعلان يتعلق بحجز وحدات عقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة أو التعاقد عليها أو على الأراضي المعدة للبناء بها، أو البدء في تسويق أي مما تقدم، أو الدعاية له إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من شركة العاصمة الإدارية.

وصدر القرار في جريدة الوقائع المصرية، وجاء نصه كما يلي:

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