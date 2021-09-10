الجيش الوطني اليمني يدمر مسيرتين مفخختين للحوثيين في مأرب وصعدة

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس الخميس، عن إسقاط دفاعاتها الجوية، طائرتين مسيرتين مفخختين، تابعتين للحوثيين في مأرب وصعدة، وقال «المركز الإعلامي للجيش الوطني اليمني»، إن دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة مفخخة تابعة للحوثيين المدعومين ‎من إيران في جبهة الكسارة غرب ‎مأرب.

كما قال الجيش الوطني اليمني، إنه تم إسقاط طائرة مفخخة بدون طيار، أطلقها الحوثيون، على مواقعه في جبهة آل ثابت شمال غربي محافظة صعدة الواقعة شمال البلاد، فيما قال قائد ألوية الصقور في الجيش الوطني اليمني، العميد أحمد القطريفي، إنه تم التحقق من أن طائرة إيرانية، بعد تجميع أجزائها وفحصها، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

مقتل 4 من الحوثيين بينهم قيادي بارز يدعى «أبو شموخ» جنوب الحديدة

وفي سياق متصل، لقى 4 من عناصر الحوثيين مصرعهم وأصيب آخرون بينهم قيادي، مساء أمس الخميس، في إحباط القوات المشتركة لتحركات الحوثيين جنوبي الحديدة بالساحل الغربي اليمني، وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن وحدات الاستطلاع بالقوات المشتركة رصدت تحركات لمجموعات مسلحة حوثية في قطاع كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، حاولت التقدم صوب خطوط التماس.

وأضافت المصادر، أن مدفعية القوات المشتركة استهدفت التحركات الحوثية، محققة إصابات دقيقة في صفوف الحوثيين، مؤكدة أن 4 من الحوثيين لقوا مصرعهم وأصيب آخرين، بينهم قيادي بارز يدعى «أبو شموخ» تعرض لإصابة قاتلة.

وأصيب مواطن يمني من أهالي مدينة حيس الواقعة جنوبي الحديدة، برصاص الحوثيين جراء استهدافهم للأحياء السكنية في المدينة.

اقتصاديا، أقرت جمعية الصرافين في العاصمة اليمنية المؤقتة «عدن»، امس الخميس، وقف تداول العملات الأجنبية، وتعليق العمل في شبكات التحويلات المالية المحلية، وسط تصاعد انهيار العملة المحلية.

وأصدرت الجمعية، تعميمها، بناءً على توجيهات «البنك المركزي اليمني» في عدن، الذي طلب من كل منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية، تعليق عمليات بيع وشراء العملات الاجنبية، كما وجهت الجمعية تعميما لجميع شركات الصرافة والبنوك التجارية، في عدن، بوقف بيع وشراء العملات الأجنبية حتى إشعار آخر.

وجاء الإجراء مع تصاعد انهيار العملة المحلية «الريال اليمني»،حيث سجل بيع الريال في التعاملات الصباحية في عدن، أمس الخميس، نحو 1087 ريالا للدولار الواحد، و286 للريال السعودي.

وتسبب حظر الحوثيون، تداول وحيازة العملة المطبوعة الجديدة من قبل الحكومة اليمنية الشرعية في مناطق سيطرتها، أضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية.