الإمارات تواصل إرسال مساعداتها الإنسانية إلى العاصمة الأفغانية «كابول»

وصلت طائرة مساعدات إماراتية سابعة إلى مطار العاصمة الأفغانية «كابول»، صباح اليوم، وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن الطائرة الإماراتية تحمل عشرات الأطنان من المستلزمات الطبية والغذائية العاجلة.

والجمعة الماضية، أعلنت السلطات الإماراتية، إرسال طائرة مساعدات عاجلة تحمل مساعدات طبية وغذائية إلى أفغانستان، وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام»، إن هذه المساعدات تأتي في إطار المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

أكثر من 100 رئيس برلمان يشيدون بجهود الإمارات الإنسانية في أفغانستان

وكان أكثر من 100 رئيس برلمان من المشاركين في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء برلمانات العالم في فيينا، أشادوا في وقت سابق، بالجهود الإنسانية التي قامت بها الإمارات للمساعدة في إجلاء آلاف المواطنين الأفغان ورعايا مختلف دول العالم من أفغانستان، فضلاً عن استضافتها 5000 من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من بلدهم قبل سفرهم إلى دول أخرى.

وأشاد المؤتمر الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، بجهود مختلف دول العالم التي أسهمت في دعم الجهود الإنسانية في أفغانستان، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية على موقعها الإلكتروني.