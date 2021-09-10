سقطت عليه أسطوانة أكسجين.. مصرع طفل داخل مستشفى قوص بقنا

لقي طفل مصرعه، صباح اليوم الجمعة، إثر سقوط أسطوانة أكسجين عليه، داخل مستشفى قوص المركزي، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، بمصرع طفل يدعى «عمرو.أ.ع»، 10 سنوات، مقيم بقرية المفرجية دائرة المركز، سقطت عليه أسطوانة أكسجين بمستشفى قوص المركزي.

وتبين أن الطفل كان بصحبة والدته المحتجزة داخل أحد قسام الباطنة في المستشفى، وأثناء لهوه سقطت عليه أسطوانة الأكسجين، وتسببت في وفاته.

وقال مصدر بصحة قنا، إن مديرية الصحة والسكان أمرت بفتح تحقيق في الواقعة، للوقوف على المتسبب في هذا الإهمال، مستنكرا وضع أسطوانات الأكسجين في غير أماكنها، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فطلبت انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير حول وفاة الطفل ثم التصريح بدفن الجثة.