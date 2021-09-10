القبض على 8 أشخاص صدر بحقهم أحكاما قضائية في سوهاج

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن سوهاج، في حملة أمنية شملت مختلف المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، من إلقاء القبض على 8 اشخاص صادر بحقهم أحكام جنائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقبوض عليهم.

حملة أمنية لضباط مباحث تنفيذ الأحكام

تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتنفيذ حملة أمنية لضباط مباحث تنفيذ الأحكام، شارك فيها ضباط المباحث من كافة المراكز والأقسام، وأسفرت الحملة عن ضبط 8 مطلوبين صادر بحقهم أحكام قضائية في قضايا متنوعة.

وشملت قائمة المقبوض عليهم كل من المحكوم عليه «محمد.ث. ا»، المقيم بمركز أخميم، والصادر بحقه حكم جنايات، غيابي 6 أشهر بتهمة الخطف، «أحمد.ع.ا»، المقيم بمركز أخميم، والصادر بحقه حكم جنايات، غيابي 5 سنوات، «محمد.ر.ح»، المقيم بقسم ثان سوهاج، والصادر بحقه حكم جنايات قسم ثان سوهاج، غيابي سنه بتهمة التزوير، «ناصر.ا.ا»، المقيم بقسم أول سوهاج، والمحكوم عليه في قضية جنايات قسم ثان سوهاج، غيابي سنتين بتهمة شروع في قتل.

كما تم ضبط 4 آخرين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة إجراءات محاكمة المتهمين.