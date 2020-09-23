أمن سوهاج عن واقعة ركل شاب لفتاة في الشارع: "عاكسها وبصقت عليه"

أصدرت مديرية أمن سوهاج، بيانا حول واقعة ركل شاب لفتاة تسير في الشارع، أثناء استقلاله "توك توك"، ما نتج عنه سقوطها أرضا، وذكر البيان أن الشاب عاكس الفتاة، فبصقت عليه، فتعدى عليها بركلها بقدمه.

وجاء نص البيان الصادر: "رصدت المتابعة الأمنية ظهور مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، يتضمن قيام شخص بالتنمر على فتاة وركلها بقدمه، أثناء سيرها بالشارع العام ببندر جرجا دائرة قسم جرجا، ونظرا لما تمثله الواقعة من تعدي سافر على النفس، ومخالفة قواعد وأعراف المجتمع المصري، وجه اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي، ورئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية، بالإشتراك مع فرع الأمن العام بسوهاج، لكشف هوية المجني عليه وتحديد وضبط المتهم".

وأضاف البيان، "أسفرت جهود فريق البحث إلى أن الواقعة تعود مضمونها ليوم 20 الجاري، وأن المجني عليها تدعى "عفاف. ع. ن" 20 عاما، طالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري، وتقيم دائرة مركز جرجا، وأن مرتكب الواقعة، "محمد. ع. ن" 24 عاما عامل، ويقيم دائرة مركز جرجا".

وأكد البيان، أنه تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لقيام المجني عليها بالبصق عليه لقيامه بمعاكستها، كان لسرعة تحديد وضبط المتهم، أبلغ الأثر فى نفوس المواطنين، وأكدوا ثقتهم قى جهاز الشرطة.