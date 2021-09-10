أقوال فتاة مارينا: الحكاية بدأت بالعين السخنة ومديري ساعد القاضي المفصول على اغتصابي

تنشر «الوطن» أقوال فتاة مارينا ضحية الخطف والاغتصاب على يد قاضٍ مفصول وصديقه داخل فيلا مملوكة للقاضي في الساحل الشمالي، وذلك بحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة، والتي كشفت ملابسات الواقعة وسارعت في تقديم الجناة إلى محكمة الجنايات التي عاقبتهم، أمس الخميس، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهما.

فخ لاستدراج فتاة مارينا

وبحسب أوراق القضية، فإن فتاة مارينا قالت إنها تعرفت على صاحب شركة أجهزة كهربائية عن طريق إحدى المنصات، وأخبرها بأنه عثر لها على فرصة عمل في مجال الاستثمار العقاري، وطلب منها حضور مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في العين السخنة يوم 9 ديسمبر الماضي، وأنه حجز لها غرفة منفردة في أحد الفنادق، وأنها سافرت مع مديرها في العمل «المتهم الأول» إلى العين السخنة، وهناك أوهمها بوجود مشكلة في حجز الفندق، وعرض عليها السفر معه إلى مارينا للمبيت تلك الليلة في فيلا مملوكة لأحد أصدقائه.

المبيت في فيلا القاضي المفصول

وأضافت فتاة مارينا أنها شعرت بالخوف والريبة من تصرفات مديرها في العمل عندما طلب منها المبيت في فيلا خاصة، فاتصلت بشقيقها وأخبرته فتحدث مديرها في العمل معه في الهاتف وطمأنه عليها، وطلب منه السماح لها بالمبيت معهم فوافق، وعقب وصول فتاة مارينا إلى الفيلا دخلت إحدى الغرف للمبيت بها، وأثناء ذلك دخل المتهم الأول وصديقه القاضي وتحسسا أماكن عفتها، فحاولت المجني عليها الهرب، لكنهما تمكنا من طرحها أرضًا وقاما بتجريدها من ملابسها وتناوبا اغتصابها.

هروب فتاة مارينا

وتابعت فتاة مارينا شرح تفاصيل الجريمة، موضحة أنها تمكنت من الهرب وهي في حالة يرثى لها مستغيثة بالجيران، فشاهدتها ربة منزل وساعدتها في الاختباء من الجناة واتصلت بشرطة النجدة والإسعاف الذي حضر ونقلها للمستشفى، وكشف تقرير الطب الشرعى تعرض المجنى عليها لعنف جنسي جنائي، وألقي القبض على المتهمين وتبين أن أحدهما قاضٍ في محكمة الاستئناف، وتم رفع الحصانة عنه من قبل المجلس الأعلى للقضاة.