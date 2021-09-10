يتسابق أولياء الأمور في البحث عن مدارس تناسب قدراتهم المالية وتقدم مادة علمية قوية، وعليه قد يبحث البعض عن شروط الحصول على قرض التعليم من البنك التجاري الدولي CIB وغيره من البنوك التي توفر هذه الخدمة لعملائها بالتزامن مع قرب العام الدراسي الجديد 2021-2022.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» شروط الحصول على قرض التعليم من البنك التجاري الدولي CIB، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

شروط الحصول على قرض التعليم من CIB

ووفقًا لما أعلنه البنك التجاري الدولي CIB عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تفاصيل قرض التعليم لدفع المصاريف الدراسية، بقيمة تناسب الدخل، وسعر عائد مميز، وبأسرع موافقة مبدئية، لمجموعة كبيرة من المدارس والجامعات، فإن تفاصيل القرض على النحو التالي:

- قيمة القرض: 5 آلاف إلى 150 ألف جنيه.

- الفائدة: 14.5 إلى 17.5%.

- نوع الفائدة: متناقصة.

- المدة: يصل إلى 5 سنوات.

- الضمانات: بدون تحويل راتب.

- وثيقة تأمين على الحياة خلال فترة التمويل.

شروط الحصول على قرض التعليم من البنك التجاري الدولي CIB

ووضع البنك التجاري الدولي CIB بعض الشروط البسيطة للحصول على قرض التعليم، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

- أن يكون الحد الأدنى للدخل: 3 آلاف جنيه.

- السن: من 21 – 65 سنة.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض التعليم من البنك التجاري الدولي CIB

كما حدد البنك التجاري الدولي CIB بعض الأوراق والمستندات للحصول على قرض التعليم، وتتمثل هذه الأوراق في المستندات التالية:

- بطاقة رقم قومي سارية.

- إيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز.

- مستند لإثبات الدخل.

بنوك أخرى تمنح خدمة قرض التعليم لعملاءها

وفي سياق متصل، تمنح عدد من البنوك قرض التعليم لطلبة المدارس والجامعات وأبرزها على النحو التالي: «بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قطر QNB، وبنك الإسكندرية».