مسلسل كفوف ودفوف يعيد طرح «عرس الجن» للجمهور الكويتي بمعالجة مختلفة

أعاد مسلسل «كفوف ودفوف» واقعة عرس الجن التي وقعت في التسعينات وانتشرت كالنار في الهشيم داخل المجتمع الكويتي، حيث يعتبر المسلسل المعروض حاليا على قناة «MBC» مأخوذا عن الواقعة الشهيرة التي كانت بطلتها سيدة صاحبة فرقة موسيقية تعمل في حفلات الزفاف.

وتناول مسلسل «كفوف ودفوف» واقعة عرس الجن، بشكل مختلف، وكانت الواقعة الأصلية حول «الطاقة نورة» صاحبة فرقة غنائية شهيرة لإحياء الحفلات والأفراح في الكويت، تؤدي أغاني فلكلورية بمصاحبة عضوات الفرقة بالدق على الدفوف، وأعلنت «نورة» اعتزالها تماما بعد الواقعة التي عرفت بـ«عرس الجن» في ذلك الوقت.

ووفقا للرواية التي انتشرت في المجتمع الكويتي ذلك الوقت، أن نورة ذهبت برفقة فرقتها لإحياء حفل زفاف، إلا أنها لاحظت أشياء غريبة على عائلة العروس منها أن لديهن أقدام ماعز، ودب الخوف في قلوبهم حتى أن إحدى عضوات الفرقة تعرضت للإغماء، ليكتشفوا بعد ذلك أن المنزل الذي أقيم به الحفل مهجورا من عشرات السنين، لتقرر نورة اعتزال المهنة تماما بعد تلك الواقعة.

تطرق صناع مسلسل «كفوف ودفوف» لواقعة عرس الجن من زاوية المرض النفسي، حيث كانت «سليمة» صاحبة الفرقة الشعبية النسائية، التي تقوم بدوها الفنانة هي حسين، تعاني من هلوسات سمعية وبصرية جعلتها تتخيل وجود أشياء غير حقيقية لتصرخ أثناء الحفل وتطلب من عضوات فرقتها الهروب: «قوموا.. طلعوا هدول مو إنس»، لتسبب حالة من الذعر وتقرر فرقتها أن تلحقها بسبب الخوف.

مشهد عرس الجن من مسلسل كفوف ودفوف

مسلسل «كفوف ودفوف»

بدأت قناة «MBC»عرض المسلسل الكويتي «كفوف ودفوف»، وتدور أحداث المسلسل في الثمانينيات من القرن الماضي، حول فرقة شعبية للنساء تقودها «سليمة» التي تفقد ابنها في حادث سيارة ما يسبب لها مشاكل نفسية كثيرة، كما يتتطرق العمل لعدد من القضايا في المجتمع الكويتي خلال تلك الفترة.

مسلسل «كفوف ودفوف» من تأليف حمد الرومي وإخراج منير الزعبي، بطولة عدد من نجوم الدراما الكويتية من بينهم هدى حسين، إبراهيم الحساوي، خالد البريكي، شيماء علي ولولوة الملا.