مذكرات تفاهم بين «المتحدة» والشركة العربية للإعلانات الخارجية ومجموعة «mbc»

شهدت القاهرة ظهر اليوم الأحد، توقيع مذكرات تفاهم بين الشركة «المتحدة» من جهة، والشركة العربية للإعلانات الخارجية ومجموعة قنوات «إم بي سي» من جهة أخرى، وذلك في إطار توسيع «المتحدة» شراكاتها الإقليمية وبعد الصدى الكبير الذي حققه المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمس السبت.

وفي أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، تمّ توقيع مذكرتي تفاهم الأولى بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعربية للإعلانات الخارجية، وتخص العمل المشترك على تطوير إعلانات «الأوت دور» في مصر، حسب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

وتشمل المذكرة الثانية بين «المتحدة» ومجموعة قنوات «إم بي سي»، التعاون عبر ثلاثة محاور، الأول: محور المواجهة المشتركة للقرصنة من خلال مضاعفة الجهود المشتركة بين الجانبين وتوفير الموارد الفنية على المستوى التكنولوجي اللازم من خلال الشركات التابعة للشركة المتحدة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية.

أما المحور الثاني يتعلق بالشراكة في إنتاج الأعمال الدرامية الكبرى، فيما يتعلق المحور الثالث في مذكرة التفاهم الثانية بحصول «إم بي سي» على حقوق استغلال وتوزيع مصنفات فنية من إنتاج الشركة المتحدة سيتم تحديدها بين الطرفين.

حضر توقيع مذكرات التفاهم، حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد الخريجي رئيس الشركة العربية للإعلانات الخارجية وسام برينت الرئيس التنفيذي لـ«إم بي سي».