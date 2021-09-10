إصابة 3 أشخاص في حادث خروح قطار عن القضبان بالشرقية

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، إصابة 3 أشخاص في حادث خروج قطار «الإسماعيلية – الإسكندرية»، عن القضبان قبل دخوله محطة قطارات الزقازيق.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن المصابين تم نقلهم لمستشفى الزقازيق العام لتلقي العلاج بواسطة سيارات الإسعاف التي هرعت إلى مكان الحادث فور وقوعه، مشيرًا إلى أنه جار فحص باقي الركاب والتأكد من سلامتهم.

كان اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بتلقي قسم شرطة السكك الحديدية بلاغًا بخروج القطار رقم 570 القادم من محطة قطارات الإسماعيلية متجهًا إلى محطة قطارات الإسكندرية مرورًا بمدينة الزقازيق.