تجديد حبس أب بتهمة قتل ابنته في الشرقية

قررت محكمة منيا القمح بمحافظة الشرقية، تجديد حبس أب، اليوم، بتهمة قتل ابنته بعد تعديه عليها بالضرب بسبب عدم ذهابها إلى «الدرس الخصوصي»، 15 يوما على ذمة التحقيقات .

بلاغ بمقتل طالبة على يد والدها بالشرقية

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة منيا القمح بوفاة «شروق.ع.أ.م»، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مقيمة بقرية كفر حسن أبوالندى، إثر تعدي والدها عليها بالضرب، ويدعى «علي» سائق، بسبب عدم ذهابها إلى مجموعة الدروس الخصوصية.

تفاصيل الواقعة

وتبين أن الطالبة المتوفية كانت منتظرة بجوار سيارة والدها هي وإحدى صديقاتها، وعندما علم والدها بعدم ذهابها إلى مجموعة الدرس الخصوصي، قام بالاعتداء عليها بالضرب، ما أدى لارتطام الطفلة بالسيارة وسارع والدها لنقلها إلى المستشفى في محاولة لإسعافها إلا أنها لفطت أنفاسها الأخيرة.

الأب المتهم بقتل ابنته: مكنتش أقصد

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق، واعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدا أنه لم يكن يقصد قلتها وأنه فقط أراد معاقبتها بسبب عدم ذهابها إلى مجموعة الدرس.

وقال «غالي.ح»، أحد الأهالي لـ«الوطن»، إنهم فوجئوا بفاجعة موت الطالبة على يد والدها أثناء معاقبته لها بالضرب بسبب عدم ذهابها إلى الدرس الخصوصي، مشيرا إلى أنهم لم يتوقعوا أن يصل الأمر إلى القتل خاصة أن الأب رجل سويّ وأن جميع أهالي قرية حسن ندى معروفون بأخلاقهم الطيبة .

وأوضح أن الطالبة متفوقة دراسيا وسبق تكريمها أكثر من مرة ومضى قائلا: «كانت الطالبة من ضمن الأوائل في الشهادة الابتدائية وتم تكريمها من قبل جمعية شباب شلشلمون والتي تنظم حفل سنوي لتكريم الأوائل في مختلف المراحل الدراسية»، وتابع: «جميع الأهالي يشعرون بحالة من الحزن لأن الحادث سبب صدمة للجميع».